星展：跨国企业设区域财务中心 我国是首选之一

星展集团（DBS）调查显示，新加坡、香港和上海是跨国企业设立区域财务中心的首选地。

星展集团星期四（7月25日）发布的一项全球调查显示，76%的公司将在亚洲实现营收增长作为关键优先事项；约半数公司指出，亚洲的长期增长潜力和供应链的战略位置是公司在本区域扩张的主要吸引因素。

这项调查访问了亚太地区、欧洲和北美共计15个市场的570名高级执行人员。

调查显示，约76%的企业透露，多元化融资来源对企业在亚洲的扩张是必要的；另有74%的企业认为，选择一个合适的区域财务中心地点至关重要。其中，选择地点的主要考量包括接入全球市场的能力（74%）、稳定的政治环境（71%）、通过商业友好政策创造有利的商业环境（70%），以及拥有多样化的人才库（70%）等。

跨国企业财务和财政职能 角色发生重大变化

星展集团环球交易服务部主管林顺忠说：“亚洲继续是增长的中心，企业在亚洲的新兴经济体寻找新的消费市场和制造能力。为了抓住这些机会，公司越来越多地采取跨境运营，拥抱电子商务，并提供按需服务来跟上消费者偏好的变化。这些变化要求企业提升合作广度，包括与银行合作，而合作内容包括成本结构优化、数据分析和人工智能、财务风险管理，到创新的数码支付和运营资本管理等。”

此外，由于商业环境快速变化，包括供应链受冲击、地缘政治紧张关系不断上升、气候变化等因素，牵动跨国公司财务和财政职能的角色发生重大变化，这些部门已从传统的辅助配角，转变为提供战略领导力的主角。

根据调查，约94%受访者指出，公司财政和金融职能在塑造企业战略中扮演更突出角色。另80%说，这些财政和金融团队正在积极推动创新和新产品开发。