施罗德投资：亚洲AI领域机遇巨大 韩台将成关键市场

亚洲在人工智能领域蕴藏巨大机遇，韩国和台湾将成为人工智能投资的关键市场。

施罗德投资亚洲区多元化资产投资主管近藤敬子，日前在2024年下半年多元资产展望圆桌会上指出了这点。

近藤敬子分析，接下来亚洲有三大投资机会：人工智能（AI）领域、各国公司治理的提升，以及回报较高的亚洲信贷。

在人工智能领域，英伟达引领了人工智能的发展，其他公司紧随其后。而发展人工智能所需的显卡和晶片正是亚洲地区的优势所在。

近藤敬子说：“企业现在不仅仅在观望，也在积极投资于人工智能领域，这是亚洲的一个重要发展机遇，因为全球大部分晶片都由亚洲生产，尤其是台湾市场。”

根据施罗德投资的数据，台积电在2023年预计生产全球90%的五纳米晶片，也预计在2024年为英伟达提供90%的显卡，总价值超过120亿美元。

提升公司治理水平可吸引更多投资

近藤敬子还预测，长期来看，韩国或逐步吸引人工智能领域的投资者。虽然目前半导体生产由台湾主导，但台湾的公司治理问题可能成为未来投资的隐患，而韩国正通过逐步提升公司治理来吸引更多投资。此外，尽管韩国在技术层面上仍有差距，但韩国企业更注重债权人利益的特点，将逐渐提升韩国市场的吸引力。

公司治理提升带来另一个投资机会。日本市场的公司治理提升带来显著成效，吸引了投资者目光。提升公司治理水平不仅可以增强投资者和股东的信心，还能提高企业在资本市场的表现，从而吸引更多投资。

日本的成功经验促使中国与韩国效仿。其中，今年4月，中国推行了第三个“国九条”，旨在提升企业监管并加强对A股市场投资者的保护，预计将吸引更多投资者。

此外，亚洲信贷的低风险高回报性质预计将吸引投资者，亚洲投资级别债券的收益率较高，五年期收益率约为9%，而五年的波动率约低于5%。

近藤敬子还指出，东南亚将在投资远离中国的趋势中受益，尤其是印度和印度尼西亚。然而，东南亚国家找到自己的专长至关重要。