报告：亚太通讯经济发展参差不齐 新加坡较领先

一项报告预计，到了2030年，亚太除了大中华区外，将有45%用户使用5G网络，50%则会使用4G。

全球移动通信系统协会（GSMA）星期四（7月24日）在数码国家峰会新加坡站上，发布2024年亚太区移动经济报告，发现亚太除了大中华区外，七成移动设备用户在使用4G网络，5G只占一成，且有20%仍在使用2G或3G网络。

新加坡、澳大利亚、日本、新西兰和韩国的整体通讯技术应用发展较为成熟，各自的5G与4G总使用率均超过90%，其中韩国的5G使用率最高（49%），而新加坡5G使用率为29%，4G仍占多数（66%）。

鉴于大部分新加坡用户均已使用4G或5G网络，本地三大流动网络营运商去年已宣布将于今年底前终止3G服务，其中第一通将从本星期四（8月1日）起终止3G流动服务，新电信与星和则准备从11月起终止3G服务。

资讯通信媒体发展局表示，移动网络运营商需确保剩余的3G个人和企业电信用户能顺利过渡至4G或5G网络。

技术成熟国家发展速度将减缓 东南亚增长动力更强

GSMA预计，新加坡等通讯技术较为成熟的五个亚太国家，在2030年总共会有近3亿名5G用户，占通讯用户总量的93%。但是，除了大中华区（88%）、泰国（78%）和印度（49%）外，其他亚太国家在2030年的5G使用比率整体可能只达15%。

GSMA亚太主管朱力安（Julian Gorman）在发布会上说，亚太各国在通讯技术的使用上差距非常大，因此平均数值不够具代表性。大部分东南亚国家由于移动设备使用缺口较大，发展较为落后，但这意味着它们相比成熟市场有更大长期发展空间。

东南亚用户的平均移动数据使用量预计在2030年是2023年的3.5倍，超过了全球平均值（3.7倍），而部分南亚国家的使用量是3倍。

除了大中华区外，亚太移动网络运营商的总营收达1970亿美元。GSMA智库认为，这一数值将在2030年上升至2270亿美元，而同比增长率预计从2023年的3%逐年下滑至2030年1.5%，资本支出应收比（Capex to revenue）则会从19%逐步下降至14%。