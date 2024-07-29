海指走势平稳 交投情绪料受美国科技“七巨头”影响

新加坡股市涨势放缓，分析师预计海峡时报指数本星期的走势平稳，但交投情绪可能受美国大型科技公司最新业绩的影响。

海指上个星期表现出良好的抗跌力，全周下跌0.6%，至3426.47点。

Moomoo交易副经理涂骏祥接受《联合早报》访问时说，海指已从7月中的高峰下跌，预计接下来会横向波动。尽管美国联邦储备局会在星期四（8月1日）公布最新利率政策，但市场认为，美联储不会宣布降息。

“美国经济料会软着陆，在短期内陷入衰退的风险下降，而且美联储预计会在9月降息，这都有利于资金回流到股市和债券市场。”

他指出，本星期只有新加坡采购与物流管理学院（SIPMM）在星期五（8月2日）公布的制造业采购经理指数，但这个数据对股市的影响不大。除非接下来的美国非农业就业数据疲弱，美联储就有可能提前降息。此外，石油库存数据也可能导致石油输出国组织（OPEC）以及以俄罗斯减产，到时油价可能升高，提高物价高涨的可能。

美国科技股业绩 料影响美股和本地股市

接下来，包括微软（Microsoft）、META和苹果（Apple）等“七巨头”美国大型科技公司将陆续公布最新业绩，这些都会影响美股大盘表现。由于新加坡股市情绪以美股为风向标，因此涂骏祥建议投资者关注这些科技股的表现，并在必要时根据自己可承担的风险程度，调整投资。

美联储在9月降息的市场预测概率，已高达95%，推动新加坡的三大银行股和房地产投资信托上涨，但新加坡交易所市场战略师霍维（Geoff Howie）提醒投资者，若到时美联储未降息，这可能延长融资条件紧缩的时期，美国经济软着陆的概率也会下降，而股市会再掀波澜。

大华银行和华侨银行 本周公布业绩

他说，接下来海指的走势在很大程度上会视目前财报季的情况而定，在这个星期公布的大华银行（UOB）和华侨银行（OCBC）的业绩，尤其受关注。

另一方面，利率下调对房地产投资信托（REIT）降低借贷成本有利，吸引不少投资者买入。

中国银河证券新加坡研究副主管骆敏仪认为，当利率周期出现转变，而且大量资金回流，市值庞大而且资产负债表良好的REIT将能获益。

她建议投资者考虑股价落后于大盘，但资产负债表良好而且具有收购扩充能力的S-REIT。

她推荐凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT）和星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust），目标价分别为3.06元和1.27元。

利率料下调可推动S-REIT股价

她指出，若利率下调并抑制借贷成本上涨，将能推动这两只S-REIT的股价上涨。不过若美联储延迟降息导致高利率时期延长，以及全球经济展望放缓，则可能会影响房地产租金调升率和租用率。

上星期三（7月24日），新加坡金融管理局发文告，表示有意简化S-REIT的杠杆要求，规定所有S-REIT的利息覆盖率必须至少1.5倍，总杠杆率顶限为50%。

分析师一般认为，要求若落实将有利信托发展，尤其是部分杠杆较高的大型S-REIT。这个较宽松的杠杆要求，也将允许信托在寻求收购时更有竞争力。