国大数据：6月非有地私宅整体转售价下滑0.6%

我国6月份非有地私宅的整体转售价格指数下滑0.6%，一反之前连续两个月上升的趋势。

新加坡国立大学房地产与城市研究院（IREUS）星期一（7月29日）发布的6月份非有地私宅价格指数（NUS SRPI）预估数据显示，新加坡所有公寓和小型公寓的转售价格指数均有下滑。

不包括小型公寓在内，6月中央区私宅转售价环比下跌1.1％，非中央区私宅转售价跌幅相对较小，跌0.5％。小型公寓的转售价也环比下跌1％。

合登集团（Huttons）高级数据分析总监李思德认为，学校假期期间转售市场需求下降，且有部分潜在买家为了观望7月开售的水岸华庭（Sora）和Kassia楼盘的价格而推迟购买，所以6月转售市场稍有疲软。

橙易集团（OrangeTee Group）首席研究与战略总监孙燕清也说，6月开售的预购租屋（BTO），尤其是荷兰通道与丹戎禺地区的预购组屋位于热门地点。 “一些买家，特别是组屋提升者或第二次组屋买家，将注意力转移到申请这些预购组屋单位，而非购买转售私宅。”

私宅转售价格指数下滑 因连续两个月上涨后技术性回调

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究官麦俊荣则认为，6月私宅转售价格指数的下滑，主要是连续两个月的上涨后引起的技术性回调。

他也指出，四个指数中，非中央区私宅转售价指数同比增长最高，报5.4%。至于中央区私宅转售价，由于降温政策导致高档私宅的外来需求下降，同比增长最低，只达1.5%。

展望未来，李思德说私宅转售市场在6月学校假期结束后会好转，也会有部分潜在买家为了避开农历七月“鬼月”而提早在7月购房，预料今年私宅转售价可能上升4%至6%。

国大的房地产价格指数采用一篮子代表本地非有地私宅的交易数据，以反映本地完工的非有地私宅价格走势。它发布的最新数据也对5月份的预估数据做出修正。整体转售价格指数涨幅略微上调至0.3％。中央区的房地产价格指数跌幅微降至0.3%，非中央区的指数涨幅保持在0.6%，小型公寓的指数涨幅也略微上调至1.1%。