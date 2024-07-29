多美歌地铁站建立生活中心 为搭客提供一站式服务

SMRT旗下的胜德丽生活时尚（Stellar Lifestyle）将让多美歌地铁站零售空间来个大变身，设立本地首个集工作、健康、健美和饮食于一体的地铁站内生活中心。

胜德丽生活时尚在星期一（7月29日）宣布正式启用Staytion生活中心（Staytion Lifestyle Centre），它位于多美歌地铁站地下一层。

有别于一般地铁站零售空间单纯出租的运营模式，胜德丽生活时尚会根据地铁站位置与通勤者需求，精心挑选租户，为通勤者与当地社区带来更好更适合的服务。

Staytion生活中心从去年开始投入运作，目前除了有餐饮场所外，也设有健身房、医疗中心、医美诊所，以及办公空间等设施。中心还提供一个活动空间，可供租用举办活动。

每到周末 Staytion变身成跳蚤市场

此外，中心也与本地跳蚤市场FleaWhere合作，每个周末变身成为跳蚤市场，支持多达32个中小企业摆摊。

胜德丽生活时尚总裁王友德表示：“多美歌站是三条地铁线的交汇处，人流量大。我们为忙碌的顾客打造了这个方便的一站式空间。他们可以在医疗中心体检、在健身房锻炼、品尝美食，之后还可以做美容或购买首饰，无须花额外时间前往多个地点。”

Staytion首席执行官杜香玲也介绍说，中心与狮城大厦是相辅相成的，而不是与它竞争。中心的店铺也是根据位置和区域内搭客及社群的需求精心挑选。

她也说：“周末的跳蚤市场对入驻的中小企业和中心内的店铺都是双赢。跳蚤市场带来更多客流，而中心较好的环境也对中小企业摊主有吸引力。此外，这里也是刚起步的摊主和中小企业尝试经营的好地方。”

刘燕玲：Staytion生活中心是个促进合作好平台

贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长刘燕玲出席了Staytion生活中心启动仪式。她致辞时指出，Staytion生活中心这样的空间体现了创新与应变能力，是个促进合作的好平台。

她说：“我很感谢胜德丽让地铁站空间充满活力，并支持本地初创公司和中小企业。中心与2025年零售业转型蓝图的目标相符。”

王友德透露，公司计划未来几年将这种运营模式扩大到其他地铁站，根据社区需求设计地铁站内的零售空间。不过公司暂不打算在巴士转换站提供类似中心。