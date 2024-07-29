疫情结束及政府补助取消 莱佛士医疗集团上半年净利降48.8％

由于疫情结束以及政府补助取消，莱佛士医疗集团（Raffles Medical Group）在截至2024年6月30日的上半年净利同比下滑48.8％，只达3060万元。

集团星期一（7月29日）发布的最新业绩显示，公司在上半年的每股盈利（EPS）为1.62分，而去年同期为3.2分；上半年营收同比下滑1.4％至3亿6570万元。

集团将业绩下降的原因归于疫情缓和以及政府补助取消。并且，由于集团自去年起采用了新的会计标准SFRS(I) 17，要求预先确认保险支出，而不是在每份合同的有效期内确认，这导致集团在此期间的保险服务费用增加到7860万元，再保险合同的净支出也从去年同期的110万元上升至370万元。

与行业趋势一致，集团的健康保险部门出现较高的亏损比率，上半年的营业亏损为640万元，而去年同期仅亏损130万元。不过，集团的医院服务依然保持强劲，该部门的营收同比增长4.5％至1亿6760万元，盈利从870万元跃升至1430万元，增幅达到65％。

从地区来看，集团大中华地区的业务营收增长了5.9％，从上一年的2880万元增至3050万元。集团表示，尽管莱佛士医疗在中国的知名度较高，患者人数也在全面增长，但集团位于上海和重庆的医院仍处于发展阶段，并承受初期亏损。

集团执行主席吕俊旸医生在当日的业绩发布会上表示，由于通货膨胀原因，各方面运营成本都在上涨，但集团不会立即将这些增加的成本转嫁给客户，而是逐渐消化。另外，新元走强也在一定程度上影响了医疗旅游，使得在本地就医的病患人数很难恢复到疫情前水平。中国的经济增长预计将达到5％，预计中国市场的初期亏损将随着市场的逐步恢复而减少。

截至星期一收盘，集团股价收于1元，跌1.96％。