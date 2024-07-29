新航：保险公司料承担SQ321事故所有或大部分开销与赔偿

新加坡航空公司（SIA）5月发生的SQ321航班气流事件导致一名乘客死亡多人受伤，公司预计保险公司会承担全额或大部分相关开销和赔偿。

据《商业时报》报道，新航总裁吴俊鹏在星期一（7月29日）举行的常年股东大会上回复股东提问时说，公司有购买保险，预计保险公司会承担所有或大部分与事件相关的开销，包括赔偿金。

他没有透露具体金额，也没有公开保险公司名称。

SQ321航班于5月21日从伦敦飞往新加坡途中遇上严重气流，导致一人丧命，多人受伤。飞机被迫在曼谷紧急降落。

新航较早前宣布，为事件中受轻伤的乘客提供1万美元的赔偿；伤势较严重的乘客则根据各自的具体情况与新航商讨赔偿方案。

被证实伤势严重、需要长期医疗护理以及要求经济援助的乘客，新航也提出向他们预付2万5000美元。此外，出事航班的乘客也获得机票全额退款和航班延误赔偿。

上修航班废料再循环量

另一方面，新航上修航班废料再循环量至393公吨，再循环率为11%。

根据彭博社报道，新航上个星期公布的2023／2024财年航班废料再循环率是1.7%。集团回复彭博社询问时，把再循环率上修至11%。

新航回复说：“我们接到询问后，向航班餐饮供应商进一步查询并获得关于2023／2024财年航班回收的玻璃废料最新数据。”

新航全年回收的玻璃废料重达368.1公吨，远超之前公布的29.6公吨。若加上24.9公吨的纸废料，全年回收的玻璃和纸废料共达393公吨。新航在2022／2023财年的再循环率较高，达15%。

新航也修订2019／2020财年的再循环量，若加上回收的玻璃废料，总再循环量从388公吨上增加到670公吨。

新航垃圾再循环率落后其他航空公司

公司在上个星期回复股东关于回收活动的提问时指出，许多国家有关国际航班餐饮垃圾的管制是公司进行垃圾回收的一大障碍。

新航的垃圾再循环率落后于其他航空公司。美国联合航空（United Airlines）、大韩航空（Korean Airlines）和澳大利亚昆达士航空（Qantas）的再循环率分别为16%、 68%和23%。

新航去年曾尝试在中程和长程航班的经济舱使用纸盒装盛食物，但受到乘客批评而取消推行计划。不过，短程航班经济舱仍使用纸盒及竹制餐具。

新航股价星期一收报6.97元，无变动。