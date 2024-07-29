新加坡三大银行股首季表现强劲 分析师：或无法持续到第二季

在利率较长时间保持高位的环境下，新加坡三大银行股今年迄今的表现出色。不过，分析师普遍认为，本地银行股首季的强劲表现或无法持续到第二季。

美国联邦储备局预计下半年开始降息，分析师认为，本地银行能应付逐步降息的影响，接下来与其推动强劲增长，或更加专注于捍卫盈利。

新加坡三大银行最新业绩将从本周陆续出炉，大华银行（UOB）打头阵，星期四（8月1日）开市前发布第二季及上半年业绩报告。华侨银行（OCBC）和星展集团（DBS）业绩分别在星期五（2日）和下星期三（7日）公布。

兴业银行分析师在一份报告中说，本地银行第二季净利息收入料环比持平，贷款增长势头似乎参差不齐。净利息收益率（NIM）方面，银行降低存款成本和固定利率资产重新定价有利于NIM，但存款组合从来往及储蓄户头（CASA）转向定存，或给融资成本带来压力。

星展集团研究分析师林瑞雯预计，支出增加将使银行第二季盈利环比减少，但这在下半年将缓和下来。这主要是因为多数银行的净利息收入大致持平，而非利息收入也从第一季的高水平回落，加上支出同比增加。

林瑞雯说，由于大华银行仍积极管理存款成本，预计它第二季的净利息收益率环比改善将比同行好，它的贷款增长也预计比同行更强劲。

杰富瑞（Jefferies）同样预计，大华银行因有效管理存款成本，第二季NIM将优于同行；星展集团NIM则预计环比保持稳定。展望下半年，市场目前似乎计入了美国联邦储备局于9月开始降息的可能性。

随着利率高企的利好环境结束，杰富瑞分析师认为，本地银行的盈利增长将主要取决于非利息收入的策略，以及新投资的整合。

在整合新投资方面，星展集团因整合花旗业务，促使上半年成本增长相对较高，但盈利能力预计可在未来几年改善。大华银行整合花旗集团另四个市场的业务带来成本下降，以及信用卡业务增强，则有助抵消降息的影响。

杰富瑞分析师认为，本地银行接下来与其推动强劲增长，或更专注于捍卫盈利。由于银行业的利好催化因素不多，杰富瑞将大华银行和华侨银行下调至“持守”评级；对星展集团则维持“买入”评级，主要因为股本回报率差距支撑了更高的市账率。

分析：本地银行有充裕流动性

兴业银行说，财富流入和贷款增长疲软，让本地银行有充裕流动性，它们因此处于有利地位，可以在降息周期开始时，把握贷款增长的回升，以及把存款转化成财富管理产品。

兴业银行也看好本地银行多年来建立的区域平台，认为它们已做好准备，把握亚洲未来几年的贸易、投资和财富流。

美国总统选举将于11月举行，大华继显分析师认为，特朗普重返白宫对本地银行有利。特朗普政府预计在贸易谈判中采取强硬立场，包括对从中国进口的商品征收60％或更高的关税。

报告说，许多跨国公司已采取“中国加一”战略，但必须加快在马来西亚和泰国等亚细安国家扩展生产设施。大华银行和华侨银行凭借在亚细安国家的广泛网络，预计是供应链调整的主要受益者。

大华继显对银行领域保持“加磅”（overweight）评级，它的首选股是华侨银行，主要因为该行承诺维持50%的股息派发率，同时也专注于把握亚细安的贸易和投资流。