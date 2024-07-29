股市技术性回弹 海指上涨0.52%

在上周美股回弹以及新加坡房地产投资信托的带动下，新加坡海峡时报指数星期一（7月29日）闭市上扬17.71点或0.52%，闭市报3444.18点。

泰源技术分析培训主管王彬妮在接受《联合早报》访问时说，上星期五（26日）美股回弹，加上新加坡房地产信托表现出色，提振了投资者的情绪，海指又重新回归上涨趋势。接下来，美国和本地公司的业绩报告将成为市场关注的重点。

分析：美国经济数据及“橱窗粉饰”效应 推动股市上扬

辉立证券资深股票经纪刘宇航说，新加坡股市在上周回调后，本周开局回升。除了美国公布的经济数据加大了9月降息的预期外，市场在接近7月底时的“橱窗粉饰”（window dressing）效应也有助于推动股市上扬。海指中，投资者可关注与零售业相关的房地产投资信托。

亚太其他主要市场基本全部上涨。东京大涨2.29%，领涨区域市场；香港和悉尼分别上涨1.28%和0.86%；吉隆坡、台湾和上海的涨幅介于0.03%至0.72%；深圳则下滑0.47%。

新加坡股市全场成交量11亿6000万股，总成交额10亿9000万元。上升股314只，下跌股264只。

成份股方面，20只上扬，六只下滑，四只持平。

涨幅居前的是海庭（Seatrium）和泰国酿酒（Thai Beverage），前者大涨8%，收报1.62元；后者起2%，收报0.51元。

跌幅最大的是怡和合发（Jardine Cycle & Carriage）和吉宝有限公司（Keppel Ltd），分别滑落0.67%和0.61%，收报25.27元和6.54元。

个股消息方面，海庭开市前发表文告透露，公司预期截至6月底的上半年能取得净利。公司将在星期五（8月2日）开市前公布上半年业绩报告。此外，海庭子公司Seatrium Financial Services获得了一笔为期三年的11亿元基金，该基金由海内外八家金融机构担保。

吉宝有限公司（Keppel Ltd）宣布，集团旗下的房地产公司Keppel Real Estate通过吉宝智城（天津）数据科技，与济南先行投资集团组建合资公司，两者分别持股49%和51%。合资公司将为当地大型综合项目提供智慧城市解决方案。吉宝有限公司闭市跌0.61%，报6.54元。

力宝商产信托（Lippo Malls Indonesia Retail Trust）第二季净房地产收入减少9.2%至2936万元。信托租金营收和总营收分别同比下滑4.3%和5.1%，至2703万元和4811万元。力宝商产信托闭市股价维持在2分。

巴克科技（Baker Technology）发布的上半年业绩显示，在租金收入增长和高外汇收益的带动下，公司截至6月底的净利同比大涨189%至1190万元。每股盈利达5.9分，去年同期仅为2分。公司六个月的营收同比增加33%至5238万元。公司闭市报0.635元，涨3.25%。

康盛人生集团（Cordlife）公布商业事务局（CAD）调查的最新情况。非独立非执行董事翟凌云（译音，Zhai Lingyun）通知集团，他已于7月25日在商业事务局接受了面谈，并因调查被捕后获准保释。逮捕涉及去年11月集团脐带血储存不达标的问题。鉴于翟凌云一直在监督和指导集团对此事的调查，他将继续任职董事会。调查进行前，董事会将考虑和评估翟凌云是否适合继续任职。

此外，董事会还在确定额外的独立董事，以指导管理层有效纠错和集团治理，同时指导集团与各监管机构的未决事项。康盛人生集团股价闭市维持在0.148元。