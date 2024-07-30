酒店信托上半年营收整体增长 派息表现不一

旅游业持续复苏，推动本地酒店房地产投资信托的营收与可出租单位收入整体上涨，但每合订证券单位派息表现参差不齐。

分析师认为，全球旅游需求可能持续复苏支撑酒店房地产投资信托（REIT），但高利率环境仍带来挑战。此外，新元强劲也导致海外收入疲弱。

三只酒店信托近日发布截至今年6月底的上半年业绩。远东酒店信托（Far East Hospitality Trust）星期二（7月30日）开市前发布业绩显示，上半年每合订证券单位派息（DPS）同比增加2.1％至1.96分。

由于酒店和服务式公寓的主租约（master lease）租金增加，以及零售和办公空间的营收上升，总营收同比增长3.4％，达5381万元。净房地产收入（NPI）小幅增1％，但被较高的财务费用所抵消；由于利息支出增加，可派发收入同比下降9.3％至3390万元。

受第一季活动和大型演出带动，酒店的日均客房收费（ADR）增加3.7％，为176元，可出租单位收入（RevPAU）同比增长6.4％至141元；服务公寓ADR增加4.9％至266元，RevPAU微涨1％至226元。

城市发展酒店服务信托（CDL Hospitality Trusts）也在星期二公布业绩，上半年总营收为1亿2735万元，同比增长6.8％，净房地产收入增加5.9％至6650万元，但DPS与去年持平，为2.51分。

信托指出，净房地产收入方面，除了英国市场持平和新西兰市场下降13.9％外，投资组合其他市场的净房地产收入几乎都有所改善。尽管大多数市场在疫情后积压需求有所减退，但近乎所有市场的RevPAU都实现增长。

凯德雅诗阁信托（CapitaLand Ascott Trust）上星期五（26日）公布业绩显示，上半年营收同比增加11％至3亿8640万元，但由于外币兑新元贬值，上半年DPS下滑幅度较大，同比下降8％至2.55分。在排除较低水平的非周期项目后，上半年DPS为2.41分，去年同期为2.44分；可出租单位收入（RevPAU）为145元，同比增长5％。

分析：地缘政治紧张美国经济强劲 REIT或面临下行风险

FSMOne新加坡研究及投资组合管理部研究分析员陈秋伊在与《联合早报》的采访中指出，疫情后的全球旅游需求可能会持续复苏，这将增加对酒店客房需求，也会为RevPAU提供支持，从而进一步推动酒店信托的营收增加。不过，由于美国经济保持强劲，地缘政治紧张局势持续，房地产投资信托这一对利率敏感的行业，可能会面临进一步的下行风险，这可能导致DPS降低。

星展集团研究星期二发布报告指出，远东酒店信托与城市发展酒店服务信托的酒店入住率，在本季度都缩小了与疫情前入住率水平的差距。另一方面，每日房价有所正常化，两家信托的房费同比略有下降，这表明入境游客对价格更敏感。报告预计，远东酒店信托接下来将受益于游客的价格敏感度，其经济型到高档型酒店的房价约为每晚200元。