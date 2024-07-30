吉宝房地产信托上半年 每单位派息同比下跌3.4％

吉宝房地产信托（Keppel REIT）上半年每单位派息同比下跌3.4％至2.80分，派息日为9月13日，股票注册截止日期是8月7日。

信托星期二（7月30日）开市前发布截至6月底的上半年业绩显示，净房地产收入同比增7.7％至9680万元。这主要得益于海洋金融中心（Ocean Financial Centre）和日本KR Ginza II的更高入驻率，以及澳大利亚悉尼蓝街（Blue Street）2号和新收购的澳大利亚悉尼乔治街（George Street）255号带来的贡献。

信托的可派发收入同比减少1.9％至1亿零690万元，主要是受借贷成本升高影响；这包括1000万元的“周年纪念派息”（Anniversary Distribution）。

截至6月底，信托资产组合的承诺租用率为97％，加权平均租赁期（WALE）为4.6年，10大租户的WALE为8.3年。

郭纬立：密切留意总杠杆率 将寻找方式将其降低

吉宝房地产信托管理总裁郭纬立在文告中说，信托新加坡房地产继续取得强劲表现，承诺租用率为98.9％，净房地产收入同比增加4.1％。澳洲组合的表现也改善，承诺租用率从上一季的91.6％上升至93.6％，净房地产收入增长12.3％。北亚的两座房地产取得全面承诺租用率，净房地产收入增长13.8％。

随着信托完成乔治街255号50％股权的收购，它的总杠杆率升至41.3％，65％是固定利息债务。郭纬立在业绩发布会上说，信托密切留意总杠杆率，将继续寻找方式降低它，不排除资产再循环（asset recycling）为其中一个方式；从长远来看，信托希望将负债率保持在比目前低的水平。

信托积极主动管理资本，已满足今年大部分再融资需求，2025年到期的大部分借贷将于明年上半年到期。

信托星期二收报0.88元，上涨0.57%。