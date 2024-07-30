我国去年吸引1600亿美元外资 全球排第三

新加坡去年吸引1600亿美元（约2150亿新元）的直接外来投资，比2022年增长13%。在全球直接外来投资减少的背景下，我国是少数实现外来投资显著增长的经济体。

联合国贸易和发展会议（UNCTAD）最近发布的《世界投资报告》披露，新加坡去年吸引的外来投资金额在亚细安成员国中居冠，在全球保持第三的位置。虽然去年前四的排名位置与2022年相同，依次为美国、中国大陆、新加坡和香港，但只有新加坡和香港取得直接外来投资增长，其他经济体都减少。

我国去年吸引的1600亿美元外资，只比排名第二的中国大陆少30亿美元，比排名第四的香港则明显来得高。香港去年吸引的直接外来投资达1130亿美元，仅比2022年多30亿美元，增幅约2.7%。

大华银行研究主管全德健接受《联合早报》访问时说：“企业在本地设立区域总部或财务中心，能借助新加坡的财务和金融职能和能力，把握区域内的商业契机，尽管新加坡可能不是这些资金的最终目的地，但这些优势鼓励更多外资流入。”

《世界投资报告》说，全球和区域危机、贸易紧张关系，以及融资条件收紧，加上主导直接外来投资流向的并购活动在2023年明显放缓，皆导致去年全球直接外来投资资金减少2%至1.3万亿美元。

资金流入连续第三年破纪录 亚细安去年吸引2263亿美元

全德健指出，尽管全球海外直接投资资金减少，亚细安国家凭着强劲的经济增长和全球价值链连通性，连续第三年取得破纪录的资金流入，去年共吸引2263亿美元的资金，增长1.2%。

华侨银行首席经济师林秀心受访时说，新加坡面对其他亚细安国家的竞争，包括马来西亚的电子业、泰国强劲的汽车领域，以及印度尼西亚拥有制造电动汽车电池的天然资源。

林秀心说：“虽然这些国家是我国的竞争者，但也有协同效应。例如，亚细安是中国加一的主要受益者，到本区域寻找新市场的中国企业也日益增加。尽管中国经济在短期内面对挑战，它仍然是一个庞大的市场，在科技上也有很多优势。”

去年，印度尼西亚、马国和泰国的海外直接投资同比下跌的幅度介于15%至59%；越南则略增3.4%。已公布的未开发项目（greenfield projects）是亚洲投资数额和数量增加的推手。以投资未开发项目价值来看，印尼是最大目的地，同比增长73%。

全德健说，美国依旧是本区域去年最大的海外投资资金来源，占亚细安总流入资金的32%，比2022年的比率13%高过一倍多。这显示在中美关系紧张之际，供应链和去风险化是背后最大的驱动力。

亚细安直接外来投资流入最多的领域是金融服务业和制造业， 分别占42%和23%。值得留意的是，专业、技术服务领域的投资额占比从2022年的0.1%，大幅上升至去年的9.5%。