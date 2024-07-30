AMRO：新加坡经济前景明朗 货币和财政政策立场可不变

新加坡的经济增长在2024年预计加速至2.2%，但通货膨胀上升的风险仍继续存在，保持紧缩的货币政策，并适当地提供财政支持以缓解不断上涨的生活费，将是应对通胀的关键。

亚细安加三宏观经济研究办公室（AMRO）代表团在6月24日至7月18日期间完成对新加坡的年度咨询访问，并提出对新加坡宏观经济发展前景的观点。

AMRO经济组长郑镇洲博士认为，新加坡经济增长在2023年放缓至1.1%，主要是因为外部需求疲软，但明年经济增长预计会因出口好转和具韧性的内部需求强劲而增强至2.2%。

2023年新加坡制造业因外部需求减弱而持续疲软，其中电子产品受影响最大。随着疫情后的内部报复性消费与旅游活动的势头逐渐消退，服务业增长也有所减缓。然而，随着外来劳工重回本地市场、缓解供应紧张问题，建筑业有所好转。

AMRO预计 2024年平均整体通胀率将达2.8%

由于拥车证（COE）价格和拥有汽车的成本下降，通胀率也从2022年9月的7.5%峰值持续放缓至2024年中的2.4%。AMRO预计2024年平均整体通胀率将达2.8%。

鉴于新加坡内部需求强劲，且通胀率减缓后仍然处于高位，促使金融管理局维持当前紧缩的货币政策立场。新元名义有效汇率（S$NEER）的升值速度和可波动范围自2022年10月上调后就保持不变。新元名义有效汇率的缓慢升值和食品与能源价格压力的减缓，预计会进一步缓解通胀。

新加坡为家庭提供的额外补贴，导致财政状况在2023财年从小幅盈余转为赤字。预计2024财年的营业收入将保持稳定。由于对捐赠和信托基金追加拨款的减少，AMRO预计2024财年整体财务状况将调整至占国内生产总值0.1%的小幅盈余。

宏观财务稳定上升 但仍存在薄弱点

AMRO指出，潜在的大宗商品价格暴涨和劳动力市场条件收紧，可能导致通胀率回升。

主要贸易伙伴的经济增长放缓也可能抑制新加坡出口的复苏，尤其是受房地产行业危机影响的中国。美国总统大选的负面溢出效应，可能会对国际贸易和投资造成不利影响。

长期来看，人口老龄化导致的医疗保健和社会保障成本上升，以及为保障气候适应能力而增加的支出，将严重影响新加坡的财政支出。

若经济增长不及预期 或可考虑放宽货币政策

AMRO认为，金管局可以保持当前紧缩的货币政策，并准备好应对各种下行风险的策略。另一方面，若经济增长不及预期，则可能需要考虑放宽货币政策。

鉴于通胀仍高且产出缺口接近于零，新加坡可以保持财政政策上的中立，同时通过有针对性的政策支持低收入家庭和企业，以帮助家庭和小企业应对更高的成本。