安联收购将使英康保险更强大 以更好履行社会责任

新加坡保险业竞争日渐激烈，英康保险必须茁壮成为实力雄厚企业，才能长远地、更好地履行对保户的义务和职责。

通过德国金融服务巨头安联（Allianz）的拟议收购，英康保险（Income Insurance）将可充分利用安联的优势，提高竞争力，以提供具竞争力且价格合理的保险产品。

安联收购英康保险大部分股权计划引发争议，多名业界和社会知名人士担心这将违背英康保险为低收入群体提供保险的初衷，部分人士则担心英康保险的保费会上涨。

对此，职总创优企业合作社（NTUC Enterprise）星期一（7月29日）再度澄清，强调职总优创始终以英康保险及其利益相关者的最大利益为重，特别是英康保险的保户。

职总创优企业合作社主席林文兴在声明中说：“英康保险坚定地致力于提供保障，帮助家庭抵御生活中面对的主要经济风险。这个社会责任自职总于1970年创立以来，始终不变。”

他也强调，职总创优企业合作社将继续是英康保险的尽责守护者。

新加坡保险业环境已显著改变

英康保险前身是创立于1970年的职总英康（NTUC Income），属于职总创优企业合作社旗下机构之一。

它的创立由已故副总理吴庆瑞博士倡议。当时，吴庆瑞认为，成立合作社能推进职工运动发展，而保险合作社的设立，旨在确保工友在艰难时期，可应付生活所需，同时为年老生活预先储蓄。过去几十年，英康为百万工会会员提供服务和可负担得起的保险，弥补了市场的缺口。

职总创优文告说，时移势易，本地保险业已发生根本的变化，与英康创立之初的市场情况，已截然不同。

文告说：“虽然英康提供合理价格保险的目标不变，市场竞争环境已显著改变，有超过40几家全球、区域和本地保险业者在逐渐饱和的市场里竞相发展。”

职总创优透露，尽管英康保险在几次招标活动中提出非常具竞争力的标价，仍失去多个主要合约，如银行保险销售渠道、家属保障计划（Dependants’ Protection Scheme），以及一家大型公共机构的集团保险合约。

目前，本地银行保险销售渠道中，星展银行、大华银行和华侨银行的主要合作伙伴分别为宏利保险（Manulife）、保诚保险（Prudential）和大东方控股（Great Eastern），前两者是规模庞大跨国业者，后者是华侨旗下保险公司。

另外，国防部、内政部和公职人员团体保险计划的独家保险提供者为Singlife，这家保险公司去年被日本住友生命保险公司（Sumitomo Life Insurance）全面收购，是东南亚历来最大宗保险业并购案之一。

英康盈余让它在财务和义务上可持续

职总优创强调，市场现状证明在这竞争激烈环境中，强大而持续的资本支持和应变能力是实现增长的先决条件，这是社会企业模式无法单独承担的。无论是现在或是将来，英康保险需要持续、快速地发展专业知识，以保持市场竞争力。

林文兴说：“在成功完成拟议收购交易后，由安联和职总作为机构股东支持的英康保险将更强大，能更好地提供具竞争力且价格合理的保险产品，包括面向大众和低收入群体的产品。”

他说，有些误解以为职总创优和英康保险已变得唯利是图。实际上，从一开始，职总旗下的合作社，如英康保险和Welcome（今天的平价集团FairPrice）取得盈余，就是为了让它们能在财务方面可持续、履行对保护的义务，进行再投资以实现增长，吸引人才，并且给股东分红和给会员回扣。

展望未来，林文兴表示，职总计划让英康保险继续成为财务可持续发展和履行社会责任的重要企业，这也符合职总为民众赋予财务福祉的长远宗旨。

安联是在7月17日宣布，出价15亿欧元（22亿新元）或每股40.58元，买下英康保险至少51％股份。这项交易有待获英康保险股东和金融管理局批准。