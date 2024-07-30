推出多款电动建筑设备 捷必胜：清洁能源是未来趋势

建筑设备公司捷必胜（JP Nelson）计划在未来两年内将旗下30%至40%的建筑设备产品实现电动化，并计划每年投入1亿元，力争在五年内将约70%的在售建筑设备转变为电动设备。

捷必胜星期二（7月30日）举行新能源产品发布会及新厂落成典礼，推出多款电动建筑工程设备，包括履带式起重机、臂式高空作业车、电池储能系统等，以积极应对气候变化和能源短缺的挑战。

捷必胜执行主席林永车说，这些电动工程设备不仅能够显著减少建筑公司的碳排放，还能在柴油价格不断上涨的背景下有效节省开销，其性能丝毫不逊于传统的柴油设备。

此外，电动设备的噪音也更小，例如履带式起重机的电机噪音仅为70分贝，降低对附近居民的影响。

林永车预测，五年后市场上约70%的建筑设备将使用清洁能源，清洁能源是未来的发展趋势。然而，其他设备的转型面临两大困难：一、设备使用频率低，研发电动设备成本高；二、现有设备难以改造为电动，等待设备自然老化后淘汰是更好的选择。

林永车透露，捷必胜将在每年投入约1亿元，根据客户需求研发更多电动工程设备，目前发布的产品只是一个开始。相比一次过投入大额资金，捷必胜更倾向于逐年投入定额资金，以更好应对快速变化的新能源市场。

逐步由太阳能电池板驱动 新工厂致力减少碳排放

此外，捷必胜落成的新工厂致力于减少碳排放。新工厂将逐步由太阳能电池板驱动，并在夜晚使用白天储存的电量；水喉及灯光主要由传感器控制，预计能有效节省能源。

捷必胜目前正积极专注于员工培训及转型，让员工更熟悉电动设备操作，因此暂不考虑因新工厂而增加员工人数。

数码发展及新闻部兼国家发展部高级政务部长陈杰豪在仪式上讲话时说，建筑业正逐步朝着可持续和更高效的方向发展，捷必胜等公司在其中起到重要作用。政府也支持企业的绿色转型，节能津贴计划将在年底扩展到建筑领域，政府最近在大型公共部门建设项目的投标过程中，也将可持续性因素纳入考量。