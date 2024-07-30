五问五答 职总创优为何让安联收购英康大部分股权

安联收购英康保险大部分股权计划近日引发争议，多名业界和社会知名人士担心这将违背英康保险为低收入群体提供保险的初衷，部分人士则担心英康保险的保费会上涨。对此，职总创优企业合作社星期一（7月29日）再度澄清，强调职总创优始终以英康保险及其利益相关者的最大利益为重，特别是英康保险的保户。《联合早报》整理关键的五问五答，了解职总创优企业合作社和英康保险在这次收购案中的出发点。

问：当前新加坡保险行业情况如何？英康的市场占有率是多少？

新加坡保险业过去几年面对激烈竞争，部分原因是市场饱和，部分原因是大型保险业者和新科技业者涌入，导致市场份额摊薄。

尽管英康保险的普通保险业务市场份额近年来逐步增加，但寿险业务市场份额下滑，从2010年最高的20.8％，下降至2023年的5.7％左右。

问：为什么拟议收购完成后，安联拥有英康保险的至少51％绝大多数股权，而英康保险预计只保留最多49％股权？

职总创优企业合作社主席林文兴说：“安联是一家拥有很多资源的直接对手和保险业者。我们认为，即使在这次合作中只持少数股份，英康保险也将在一个潜在业务更大的公司中分一杯羹。”

职总创优指出，它预计安联的财务实力、资本与资产管理专长，将为英康保险已售出保单和合并后实体将售出保单的价值提供良好支撑，让两家企业能结合成极具竞争力的综合保险公司。

“这些能力和专长说服了职总创优，将大部分股权让给安联。我们的目标不仅仅是引入一个金融投资者，而是引入一个经验丰富的全球参与者，使英康保险壮大。”

职总创优说，它期望安联与英康保险的合作将带来令人振奋的机遇。

问：收购完成后，安联料将对英康保险展开一轮战略评估，如何保障公司继续维持社会宗旨，并维护各方利益相关者利益？

职总创优说，安联和英康保险拥有共同价值观，以及有志发展新加坡业务和为国人服务。这使职总创优坚信，这项收购符合英康保险保户和股东的最大利益。

林文兴说：“展望未来，英康保险将得到不止一家，而是两家机构股东的支持。职总创优将继续是英康保险的主要股东，确保其运营方向符合德业双修（doing good and doing well）原则，以实现社会效益。”

问：为什么英康保险此前要从合作社转为企业？

英康保险于2022年宣布从合作社转向企业化，主要是为提升公司竞争力来推动增长。

此前，作为一家合作社，英康保险受到一些限制，如只有合作社或工会可成为机构成员。2012年，当英康仍是合作社时，为确保英康保险始终保持稳健资金流动性和财务状况，职总创优向金管局提议修订“合作社法”（Co-operative Societies Act），让英康保险创建一类不可赎回股份（irredeemable shares）。这一提议实施后，职总创优将股份转成不可赎回股份，以便将股份归类为一级资本，计入资本充足率。

转为企业后，机构投资者就可持股，让公司在筹资上更灵活。这些资金可用于扩充本地和区域业务，同时为消费者制定更具竞争力的产品。

问：英康保险利益相关者包括小股东，他们将何去何从？

目前，职总创优持有英康保险72.8％股权，其余27.2％股份由约1万6000名小股东，包括机构投资者持有。小股东可通过接受安联献议，套现它们手上的英康保险股票。

职总创优企业合作社最终股份将介于21.8%至49%，取决于多少小股东接受献议。每股40.58元的收购邀约，相对英康保险截至去年底每股29.55元净资产价值，溢价为37.3%。

此前，英康保险小股东可通过另类投资数码证券平台Alta买卖股票。不过，完成交易后，安联不打算继续支持英康保险股票通过私人证券交易所买卖。