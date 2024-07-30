美国大型科技公司公布业绩前 海指横摆

美国大型科技股业绩出炉前，投资者情绪谨慎。新加坡海峡时报指数星期二（7月30日）闭市微跌2.41点或0.07%，闭市报3441.77点。

亚太其他主要市场基本下跌。香港跌1.37%，表现最为疲软；首尔和吉隆坡分别下跌0.99%和0.78%；东京、悉尼、深圳和上海的跌幅介于0.01%至0.46%；台湾则逆势上扬0.27%。

辉立证券首席股票经纪李光圣在接受《联合早报》访问时说，市场在本周美国大型科技股公布业绩前表现谨慎，本地投资者则采取观望。预计这些科技公司的业绩不会一边倒，这将增加市场波动性。但若多数公司业绩不及预期，美股和本地市场短期内都将进一步承压。从近期本地房地产投资信托的业绩来看，高利率是影响企业业绩的重要因素。何时降息仍是投资者关注的重点。

中国银河国际证券市场策略师蔡伟仁说，虽然9月降息已获得多数分析师和经济学家认同，但预计美国联邦储备局主席鲍威尔在星期三（31日）的讲话还会老生常谈，即通过数据来决定利率政策。此前，加拿大和欧洲在通胀数据还未达2%的目标前就已经降息，不排除美国会效仿。不过，降息后的通胀复苏也是美联储需要承担的风险。

本地股市跌多升少

新加坡股市全场成交量10亿8000万股，总成交额12亿2000万元。上升股231只，下跌股302只。

成份股方面，15只下滑，八只上扬，七只持平。

跌幅最大的是怡和控股（Jardine Matheson）和香港置地（Hongkong Land），分别滑落2.04%和1.8%，收报35.5美元和3.28美元。

涨幅居前的是丰益国际（Wilmar International）和丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust），前者上涨1.61%，收报3.16元；后者起0.77%，收报1.31元。

个股消息方面，丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）闭市后发布截至6月底的2024／2025财年第一季业绩显示，信托首季每单位派息（DPU）同比减少4.1％至2.09分，派息日为9月12日。可派发收入减少3.5％至1亿1075万元。信托在新加坡投资组合的强劲业绩，抵消了海外市场疲软以及汇率和高利率的影响，信托首季总营收和净房地产收入同比基本持平。前者小幅减少0.2%至2亿3665万元；后者小幅增长0.1%达1亿7940万元。信托闭市股价维持在1.29元。

凯德中国信托（CapitaLand China Trust）开市前发布截至6月底的上半年业绩显示，每单位派息同比减少19.5％至3.01分，派息日为9月25日。以人民币计算，营收下降2.3%至9亿259０万元人民币。净房地产收入为6亿3132万元人民币，同比减少4.9％，这主要是因为物流园和商业园组合的贡献较低，但被信托更强劲的零售组合表现所抵消。信托闭市报0.685元，涨0.74%。

快捷达环球（Aztech Global）闭市后发布上半年的业绩显示，集团净利增长8.7%至4670万元，每股盈利6.04分，高于去年同期的5.56分。营收从去年同期的3亿8860万元下降至3亿7320万元。董事会宣布将于8月16日派发每股5分的股息，高于去年同期的3分。公司股价闭市报1.02元，涨0.99%。

佳晟控股（Chasen Holdings）宣布，公司计划于7月31日出售City Zone公司的全部股份。佳晟控股闭市上涨7%，报0.107元。