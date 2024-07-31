大东方控股上半年净利升34%至5.87亿元

得益于保险业务和股东基金投资表现优越，华侨银行（OCBC）旗下的保险公司大东方控股（Great Eastern）上半年净利，同比增加34%至5亿8710万元。

大东方星期三（7月31日）公布截至今年6月底的上半年和第二季业绩，第二季净利上升45%至2亿8040万元。董事会建议派发每股0.45元的中期股息，股息比上一次高出12.5%。派息日为8月29日。

集团指出，新加坡和马来西亚市场的销售势头持续，推动上半年新业务加权总保费增加，同比上升34％至9亿7250万元。与此同时，衡量新销售长期盈利能力的新业务内含价值，上升16％至3亿3890万元。

第二季业绩方面，这个季度的新业务加权总保费同比上升34%至4亿4830万元；新业务内含价值同比增加12%至1亿7570万元。

大东方控股集团行政总裁许福成在文告中说：“我很高兴地宣布，集团继第一季取得优异表现后，第二季创下强劲的业绩。这项成就彰显我们对业务的严谨管理，以及做出的坚定承诺。”

展望未来，许福成指出，大东方将继续专注于取得长期可持续的增长，并照顾客户不断变化的需要，为他们带来价值。

今年上半年，集团通过子公司在新加坡和马来西亚发行次级债券和中期票据，以优化资本和融资结构，进而加强股本回报率。

华侨银行在5月10日宣布对大东方提出现金每股25.60元的自愿无条件收购要约，收购尚未持有的所有大东方股票。当时华侨已持有大东方88.44％股权。

7月12日，华侨闭市后披露，截至当天下午5时30分，它与一致行动方已拥有、控制、收购或同意收购的股份一共4亿4265万股，或占总股数的93.52％。

由于大东方的公众持股已经低于10％，集团的股票自7月15日起已停牌。