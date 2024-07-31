刘燕玲：推进AI发展 助中小企业提高生产力

人工智能（AI）的迅速发展，使得人们获取处理和传递信息的方式已发生根本性改变。AI为中小企业提供一个重要机会，这项技术若在商业中有效利用，可以显著提高生产力和产出。

贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长刘燕玲星期三（7月31日）作为主宾，出席由新加坡企业发展局与中小企业中心联办的中小企业中心年度大会（SME Centre Conference）时，发表上述观点。

政府正密切关注AI发展，并积极采取措施利用这项技术，将我国打造成一个拥有数码化赋能的企业和员工的国家。刘燕玲说，虽然有些中小企业已从AI的转型中获益，但一些企业仍对其影响和实施感到担忧。

她列举三项政府过去一年所推出的协助中小企业发展AI的措施，分别是推出首个面向中小企业的生成式AI沙盒计划；与微软（Microsoft）签订谅解备忘录，帮助中小企业在接下来两年中使用微软的AI助理“智能副驾”（Copilot）；以及与高等教育学院合作，基于中小企业需求，建立和部署AI解决方案。

业务增长伙伴计划 延长实行至2025年5月

刘燕玲指出，中小企业中心现已成为一站式服务机构，提供商业咨询、共同组织能力建设研讨会并提供多种便利服务。

她说：“中小企业中心提供咨询服务，在融资、国际化、生产力和人力资源等领域的增长方面对中小企业进行指导。这增强我们商界的整体能力，使我们能走在新兴趋势的前面。”

2020年，我国试行“业务增长伙伴计划”（Partners for Business Growth），帮助选定的中小企业制定业务增长方案，支持中小企业实施生产力、可持续性、国际化和AI方面的项目。

刘燕玲宣布，该计划将延长实行至2025年5月，以支持更多企业的增长。中小企业中心也将与社区发展理事会继续合作，确保中小企业和社区利益相关者能及时获得所需要的资源和支持服务。

此外，从即日起，生成式AI沙盒计划中的营销、销售，以及客户参与方面的解决方案供应商，能申请成为资讯通信媒体发展局（IMDA）预批准供应商，并在生产力提升计划（Productivity Solutions Grant）中列出其解决方案。今年年底前，中小企业可以通过该计划获得最高50％的津贴。