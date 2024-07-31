新加坡碳市场联盟成立 旨在扩大获取及供应碳信用

新加坡经济发展局与国际排放交易协会联合成立新加坡碳市场联盟，这是新加坡首个旨在扩大获取和供应符合《巴黎协定》第六条的高质量碳信用的平台。

贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长刘燕玲星期三（7月31日）在“2024年彭博可持续发展商业峰会”（Bloomberg Sustainable Business Summit 2024）宣布新加坡碳市场联盟（Singapore Carbon Market Alliance, 简称SCMA）成立时指出，市场对高质量碳信用的需求日益增加，“SCMA的成立十分及时，它将加速国家和全球采取气候行动的势头”。

新加坡承诺在2050年实现净零排放目标，并已在2019年率先在东南亚国家实施碳税，而且积极投资于减排科技的研发。从今年开始，面对碳税的公司可以购买符合要求的碳信用，抵消可达5％的应缴税碳排放。

刘燕玲致词时说：“SCMA将成为新加坡碳服务与交易生态系统的重要召集平台，汇聚对气候问题作出重大承诺的企业、值得信赖的碳服务公司和政府机构，分享专业知识和网络。”

SCMA不是一个市场 而是一个合作平台

根据经济发展局局长傅美晶，SCMA不是一个市场，它旨在为服务商碳信用买卖双方和政府机构提供一个平台，以建立联系、分享知识和在碳信用方面合作。

傅美晶说，SCMA将举办讲座和建立人脉网络的活动，以便进行知识与信息的分享和讨论。

国际排放交易协会（IETA）总裁兼首席执行官福里斯特（Dirk Forrister）说：“IETA全力支持新加坡为高质量碳信用交易发展区域市场的努力。实现《巴黎协定》目标需要国际合作，新加坡作为全球主要枢纽的地位使它很有条件推动真正的国际碳市场的发展。”

彭博新闻社东南亚主管岑卓勇说：“这是新加坡作为气候领导者和低碳行业经济中心发展过程中令人鼓舞的进展。新加坡有机会展示基于高质量数据、公众信任和行业参与的碳市场的力量。成立SCMA，是实现这一机会的重要垫脚石。”

SCMA是一个仅限受邀者加入的联盟。它的成员包括3Degree、Air Liquide、Changi Airport Group、GenZero、谷歌亚太、英飞凌（Infineon）、胜科工业、蚬壳，以及Vitol等公司。