新加坡银行6月贷款扭转跌势 下半年走势受看好

新加坡银行贷款连续两个月下跌后回升，企业和消费者在6月份获得的贷款环比增加0.86％至约8036亿元，同比则增长0.54％。

新加坡金融管理局星期三（7月31日）公布的预估数据显示，占贷款总额约六成的商业贷款，环比增加1.05％至4889亿元，扭转前两个月的跌势。若与去年同期相比，商业贷款减少0.1％。

占商业贷款最多的建筑与建设业贷款环比减少0.29％至1689亿元；占比第二高的金融与保险业贷款则环比减少0.19％，达1284亿元。

消费者贷款方面，6月份的贷款总额环比增加0.57％至3147亿元，同比增加1.55％。

其中，占消费者贷款约七成的房屋和过渡贷款环比增长0.35％至2257亿元；信用卡贷款环比上扬2.30％，达152亿元。

经济师：信用卡消费继续保持稳定 显示国内消费状况良好

中国银河证券新加坡经济顾问宋生文接受《联合早报》访问时说，本地银行贷款略微回升是令人鼓舞的现象，反映基本情绪依然良好，特别是消费者方面，信用卡消费继续支撑贷款活动。

华侨银行首席经济师林秀心说，银行贷款的同比表现依然受到商业贷款的拖累。然而，在消费者贷款方面，房屋贷款、过渡贷款和信用卡消费继续保持稳定的同比增长，显示出国内消费状况良好，新加坡房地产市场也保持良好态势。

银行贷款活动的同比表现波动较大，但宋生文认为，整体趋势仍然反映出情绪的改善，这推动了企业获得贷款。由于劳动力市场状况坚挺和信心的支持，消费者也继续获得贷款。

展望下半年，市场预期借贷成本将减少，经济表现依然支持消费活动，宋生文因此预计，下半年本地银行贷款将取得良好表现。他解释说，如果国人有工作，且企业不面临重大挑战，他们可能会趁借贷成本下跌继续消费、买车或度假等，从而支持银行贷款活动。

林秀心预计，本地银行贷款在下半年或将保持温和增长。今年上半年，银行总贷款同比增长1.5%，预计全年增长可达2.5%。尽管美国总统大选、地缘政治不确定因素和中美紧张局势等外部逆风可能影响银行贷款，但利率下降预计将推动贷款需求。