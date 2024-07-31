新邮政或出售 估值6亿元澳洲资产

澳大利亚市场传出新邮政将脱售当地的资产，估计资产组合价值为6亿元。

澳大利亚媒体《澳洲金融评论报》（The Australian Financial Review）星期二（7月30日）报道，市场传美国银行获授权出售新加坡邮政（SingPost）在澳洲的资产。

报道引述知情人消息说，最近几周，投资银行开始向私募股权投资类公司示好，但尚未发布营销资料。据消息人士称，资产组合预计值7亿澳元（约6亿新元）。

新邮政发言人回答《联合早报》询问时说，集团在6月已经宣布会对澳洲的业务进行战略检讨，具体为集团的澳洲业务制定可选方案。

发言人说：“这样做的目的是为了充分了解可供选择的方案，其中包括，但不限于进一步并购、战略合作、吸纳外部资本，以及其他流动性方案。”

新邮政：不承诺一定会实施任何可选方案

目前，集团正与财务顾问美林澳大利亚（Merrill Lynch Markets Australia）研究各个选项。不过，发言人说：“新邮政不承诺一定会实施任何的可选方案，当有实质进展必须发布公告时，新邮政会适时宣布。”

新邮政2014年以9500万澳元从新西兰邮政手中，收购澳洲邮包递送公司CouriersPlease，扩大在澳洲的业务足迹。过去三年，也积极在澳洲拓展业务，除了在2021年增持Freight Management Holdings的股权，也在去年11月以2亿1000万澳元，收购澳洲第六大全国运输和配送服务公司Border Express。

新邮政截至3月底的全年净利大增217.4%至7830万元，集团的息税前盈利主要因新邮政的公允增值，而取得41%的增长。

2014年开始成为新邮政股东之一的中国阿里巴巴集团，今年6月卖出7250万股新邮政股票，从原本的持有总投票股比率14.56%，减少至11.34%。

新邮政股价星期三收平于0.44元。