本地制造业及服务业者 对下半年商业环境感乐观　

即便在地缘政治和宏观经济不确定性的影响下，新加坡制造业者和服务业者对未来半年经营情况都更为乐观。

经济发展局星期三（7月31日）发表制造业商业展望调查报告，25%（加权比率，下同）的制造业者预期接下来半年的经商环境会改善，而2%的业者则认为会转弱。整体来说，对今年7月至12月商业环境感到乐观的业者，比悲观者多出23个百分点。

这优于当局今年4月发布的第二季调查结果，当时，乐观者比悲观者多出22个百分点，且3%的业者认为接下来半年经商环境会转弱。

半导体产业和AI服务器需求强劲 电子业最乐观

除生物医药制造业外，制造业所有领域都认为下半年经营情况会改善。其中，以电子业最乐观，净40%的业者对未来半年的商业前景表示乐观。乐观主要是由于半导体产业，和人工智能（AI）服务器的强劲需求，后者料提振内存、存储和网络晶片的需求。

马来亚银行经济师李顺荣说，本地晶片行业尚未从年初的人工智能热潮受益，目前台湾和韩国受益最大。然而，电子产品需求不断增加，不仅局限于人工智能，还包括电子消费品和人工智能应用。本地电子业复苏趋势预计在下半年进一步加强。

仅生物医药制造业者对接下来半年经商环境感到悲观，整体来看，悲观者比乐观者多出2个百分点。这主要是受到医疗技术领域的影响。全球宏观经济的不确定性和来自中国等关键市场的需求疲软，可能会减少生命科学仪器的订单。

李顺荣分析，报告显示未来几个月制造业将持续复苏。虽然生物医药制造业半年展望较悲观，但三个月展望显示，尤其是在制药领域，公司对产出和订单需求更乐观，这可能表明生物医药领域将有个短期复苏。此外，辉瑞（Pfizer）在新加坡的工厂扩建，预计会提升这领域的生产力。

服务业所有领域都认为经营情况会改善

另一方面，新加坡统计局同天发布的服务业第三季商业展望调查报告。报告显示，服务业者对未来半年经营情况的乐观情绪有所增强。

​​20％服务业者对商业状况持乐观态度，7%业者认为会恶化。乐观者比悲观者多13个百分点，优于今年第二季调查的七个百分点。

服务业所有领域都认为经营情况会改善。其中，住宿业最为乐观，乐观者比悲观者多出33个百分点，主要是因为9月的F1新加坡大奖赛（Singapore Grand Prix）和下半年更多演唱会及会议、会展与奖励旅游（MICE）活动等，吸引更多旅客前来本地。房地产服务则最为悲观，乐观者仅比悲观者高出一个百分点。

服务业者也对今年第三季收益和雇佣情况感到乐观，净12%业者预计收益增加，而净12%业者预期增加招聘。相比之下，前一季调查显示，净5%业者预计收益增加，净3%业者预计增加招聘。

李顺荣也说，“服务业下半年的乐观前景说明新加坡经济复苏正逐步扩展。当前，随着全球贸易回升、利率的放松和更多刺激旅游业的活动，新加坡经济准备在多个领域发力。我们最近将今年新加坡全年经济增长预测上调至上扬3%，在政府预测范围上限。”

贸工部目前的全年经济增长预测为上扬1%至3%。

华侨银行首席经济师林秀心说，这是自2022年第二季度以来，所有服务行业首次对未来半年表现出积极情绪。此外，房地产和零售贸易等行业从三个月前的低迷状态转为积极，显示了与三到六个月前相比，企业对业务增长更具信心。