新航首季净利同比减少38.4％至4.52亿元

集团指出，第一季旅游需求依然强劲，预计未来几个月也将保持良好。“但随着运能增加，尤其是亚太地区，乘客收益率估计将低于上财年的水平。”

乘客收益率放缓和燃料成本增加，拖累新加坡航空公司（SIA）新财年第一季盈利表现，首季净利同比减少38.4％至4亿5200万元。

新航星期三（7月31日）闭市后发布截至今年6月底的2024／25财年第一季业绩显示，集团第一季每股盈利12.8分，较上财年同期的14.3分，减少10.5％。

营收方面则增加5.3％至47亿1800万元。尽管乘客收益率（passenger yield）减少了4.6％，但乘客飞行收入（passenger flown revenue）增加了4.1％至38亿2800万元。

乘客收益率指的是乘客每一公里飞行里程的平均价格，这是反映航空公司盈利能力的其中一项指标。乘客飞行收入则指公司已经为乘客提供飞行服务所取得的收入。

货运收入在第一季略微减少0.2％至5亿4100万元。集团指出，电子商务、红海危机和港口拥堵都推升了需求，整体货运业务依然强劲，载货率（cargo load factor）上升5.9个百分点至57.7％，减轻货运收益率（cargo yield）下滑19.1％的影响。

净燃料成本增三成 整体营运盈利减37.7％

集团整体支出增加14％至42亿4800万元。其中燃料成本增加和对冲收益减少，导致净燃料成本增加了30.1％至13亿7000万元。它的整体营运盈利因而减少37.7％至4亿7000万元。

因赎回了所有尚未赎回的强制性可转换债券，截至6月底，集团股东权益（shareholders equity）减少至151亿元，现金和银行余额减少至101亿元。

除手头现金外，集团还有33亿元信贷额度，全部尚未动用。

集团认为，拥有稳健的基础、在印度的投资、与其他航空公司的合作等策略举措，以及严格的成本控制，使它有能力应付各种挑战并寻求增长机会。

印度航空公司（Air India）和塔新航空（Vistara）的合并仍在进行中，于6月得到印度国家公司法法庭同意，但交易还须获得印度外来直接投资批准。

合并一旦完成，新航将持有扩大后的印度航空集团25.1％的股权。集团说，这将加强它在印度的业务，使它直接参与这一庞大且快速增长的航空市场。

货运收益率仍比冠病疫情前水平高出18.4％

至于业务展望，集团指出，第一季旅游需求依然强劲，预计未来几个月也将保持良好。“但随着运能的增加，尤其是亚太地区，乘客收益率估计将低于上财年的水平。”

尽管客机腹舱载货运能（bellyhold cargo capacity）的增加，造成第一季货运收益率有所放缓，但这一收益率仍比冠病疫情前高出18.4％。

集团说：“全球航空业持续面临竞争加剧、供应链限制、包括来自机场和服务供应商带来的营运成本压力，以及地缘政治等挑战。”

新航星期三闭市报6.97元，涨6分或0.87％。