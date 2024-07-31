亚洲股市全线上扬 海指收升0.41%

亚洲股市全线上扬，新加坡海峡时报指数在星期三（7月31日）上扬14.17点或0.41%，以3455.94点作收。

亚洲股市普遍上扬，香港、上海、东京、首尔和悉尼分别上扬2.01%、2.06%、1.49%、1.19%，以及1.76%。

日本央行调高利率，促使日元升值，提振股市交易。

IG亚洲市场策略师叶俊荣说：“日本决策者似乎有意通过加息以避免日元币值大幅下跌，但又担心会因此引发市场过度反应。”

Moomoo新加坡首席投资策略师林子平接受《联合早报》访问时说，尽管全球主要股市的避险情绪蔓延开来，但海指的抗跌力不俗，维持在3415的支撑点。

“交易员现在把注意力放在美国联邦公开市场委员会（FOMC）星期四（8月1日）公布的利率决策，但市场并未预期这次会降息，而是预期在9月降息。”

他提醒投资者，若美国联邦储备局的最新政策采取鸽派立场，或突然宣布降息以让较低利率有更长时间发挥效用，海指可能会走软。

全天全场交易量10亿零600万股，交易总额12亿元。上升股363只，下跌股198只。

海指成份股升多跌少，由海庭（Seatrium）领涨，上升4.35%，收报1.68元。新翔集团（SATS）和扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）分别上涨3.47%和3.07%，收报3.28元和2.69元。



下跌股有丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）、香港置地（HongKong Land）和DFI零售集团（DFIRG），分别下跌1.53%、1.52%和1.13%，收报1.29元、3.23美元（约4.33新元）和1.75美元。

贤能集团旗下公司 将推出里峇峇利路两新项目

个股消息方面，贤能集团（LHN）旗下的共享住宿公司Coliwoo将推出两个位于里峇峇利路的新项目，Coliwoo River Valley 268和Coliwoo River Valley 288。贤能集团股价上升3.03%至0.34元。

吉宝数据中心房地产投资信托（Keppel DC REIT）完成收购位于日本东京的一座数据中心，收购价位234亿日元（约1亿9800万新元）。信托单位价格下跌0.49%至2.02元。

星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）公布截至6月底的第三季财务报告显示，租金调升率平均达到25.1%，租用率达到95%，比3月底高出0.7个百分点，共有9万平方公尺（约97万平方英尺）的面积已租出。信托单位价格上扬0.51%至0.99元。

星金融发展（Sing Investments and Finance）上半年税后净利同比稍微滑落2%至1609万元，总收入增长10%至3383万元。上半年每股盈利13.61分，低于去年同期的13.89分。每股净资产值1.84元，略高于去年同期的1.76元。公司股价星期三上升0.5%至1元。

ESR乐高房地产投资信托（ESR-LOGOS REIT）发布截至6月底的2024财年上半年业绩显示，信托上半年每单位派息1.122分，同比减少18.6%。信托上半年可派发收入同比减少15.0%至8630万元，净房地产收入同比减少9.2%至1亿2780万元，总营收同比减少8.1%至1亿8090万元。信托单位价格收报0.275元，无变动。