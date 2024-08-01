因评估标准修改 本地上市公司企业治理和透明度指标下降

本地上市公司和信托在股东权益以及环境、社会和治理（ESG）实践方面表现突出，但因评估标准调整，整体治理与透明度指数较去年有所下滑。

新加坡董事协会（SID）、新加坡国立大学商学院的治理与永续发展研究所（CGS），以及澳大利亚会计师公会（CPA Australia）在星期四（8月1日）联合发布2024年新加坡治理与透明度指数（SGTI）报告。

报告显示，本地上市公司企业治理和透明度整体指数从去年的74.8下跌至69.3。

新加坡国立大学商学院治理与永续发展研究所所长卢耀群指出，SGTI今年起采用一种“新的动态方法”对公司进行评估。他说：“随着可持续性相关法规要求的不断变化，以及董事胜任能力等新框架的出现，评估工作必须与市场变化保持同步。尽管可持续性给公司治理带来了更多挑战，我们很高兴看到上市公司整体表现仍然优异。”

报告指出，随着新加坡法规和公司治理实践的成熟，一些强制合规要求导致披露率达到100％，有关的问题已被移除，其余问题采用了更严格的评估标准。鉴于这些变化，与往年的得分相比较可能会产生误导。展望未来，修订后的框架保证了指数的动态性，灵活度更高以适应不断变化的监管要求。

新翔和凯德雅诗阁信托分列第一

在排名前10的上市公司中，新翔集团（SATS）从去年的第二名上升至第一名，城市发展（CDL）和大华银行（UOB）分别位列第二、三位。新电信（Singtel）从去年的榜首之位下滑到第四名，与吉宝有限公司（Keppel Ltd）并列。星展集团（DBS）则排名第六。

在房地产投资信托（REIT）和商业信托类别，企业治理和透明度指数也从去年的89.3下滑至86.6。

凯德雅诗阁信托（CapitaLand Ascott Trust）保住了榜首宝座。城市发展酒店服务信托（CDL Hospitality Trusts）、凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT）、凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）和网联宽频信托（Netlink NBN Trust）则依次位列第二到五位。

今年的指数对477家本地上市公司和43个信托的企业治理披露和实践进行评估，并且引入了修订后的框架，更加注重可持续性披露和实践。

SID主席杨允仁说，商业环境千变万化，董事会成员必须要能适应并帮助公司转型。

“SID的董事认证计划重点关注董事会在这个日益复杂的世界中领导公司所需的技能、知识和能力。我们对上市公司和信托机构的持续改进表示赞赏，这展示了它们对稳健治理和透明度的承诺。”