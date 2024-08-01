吉宝持续经营业务上半年净利增7％ 派息每股15分

吉宝有限公司（Keppel Ltd）持续经营的业务截至6月底上半年净利同比增长7％至5亿1300万元。这不包括退出岸外与海事业务后遗留的资产（下称岸外与海事遗留资产）的2亿零900万元亏损。如果包括岸外与海事遗留资产的亏损，吉宝的上半年净利同比是大跌92％至3亿零400万元。

吉宝将在8月23日派发每股现金15.0分的中期股息，和去年同期一样，股票注册截止日期是8月14日。

吉宝星期四（8月1日）发布的业绩显示，上半年营收同比下跌13％至32亿2400万元，营业盈利跌12％至5亿零600万元，每股盈利跌33％至16.7分。不包括岸外与海事遗留资产的每股盈利，同比增加5％至28.2分。

吉宝公司总裁卢振华说：“我们正稳步推进向环球资产管理公司和运营商的转型。得益于有机增长和成功收购Aermont Capital的50％股权，资产管理业务的上半年盈利同比增长一倍以上，达到7500万元。同时，基金管理规模在2024年上半年增加55％至850亿元（其中超过250亿元来自Aermont）。”

他说：“我们仍然专注于在2026年底前实现脱售100亿元至120亿元资产的中期目标。资产货币化是我们‘2030年愿景’目标的重要支柱，我们将在市场条件改善时寻找机会重新加速资产脱售。”

吉宝上半年取得的管理费同比飙升75％至2亿零300万元，管理费与基金管理规模比率为55个基点或0.55％。

拟下半年推出三只新基金

卢振华透露，吉宝计划于下半年推出三只针对数据中心、教育资产和私人信贷的新基金，这些基金已引起有限合伙机构的浓厚兴趣。吉宝希望在今年晚些时候完成其20亿美元（26亿7500万新元）数据中心基金III的首次募资。同时，公司正与Aermont合作，计划在欧洲建立一个独立的数据中心项目，目前该项目正处于初期阶段。

上半年吉宝在所有领域都取得盈利，基础设施领域上半年净利同比劲增25％至3亿6300万元；房地产领域上半年净利同比挫跌31％至1亿2900万元；互联互通领域上半年净利则达7600万元，同比增加超过一倍。

正与当局敲定我国首个浮动数据中心细节

吉宝也透露正在与当局合作，敲定新加坡首个浮动数据中心的细节。公司预计在2024年下半年做出最终投资决定。

卢振华在发布会上受询时并没透露这个数据中心的规模，但他说：“我们在与全球名列前茅的大型云服务供应商（hyperscaler）深入洽谈，若谈成交易，对方将可能租下这个数据中心的所有容量。”

他指出，吉宝在过去几年已开始减少中国曝险，出售约30亿元的土地库存，获得约10亿元的收益。同时，公司从中国撤出约50亿人民币（9亿3700万新元）的资金。这些资金之前存放在中国，因为吉宝在积极地购买土地，但目前吉宝已经不再在中国积极购地。

他说：“如今的中国市场需求与30年前我们首次进入时已经大不相同。因此，我们为中国市场制定了新的战略，专注于当前的需求。”例如，吉宝不只着眼房地产交易，还提供包括可持续发展和总体规划在内的服务，以更好符合中国的国情。随着中国房地产需求触底回升，未来的需求将更多来自当地投资者，而非海外投资者。