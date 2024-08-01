本地有地住宅需求强劲 第二季成交量激增

新加坡第二季有地住宅成交量激增，环比和同比分别增长45.8%和58.1%，达到430宗。

房地产经纪公司合登集团（Huttons）星期三（7月31日）发布的第二季本地有地住宅报告指出，成交量激增主要因为买卖双方的交易价格预期趋于一致。

成交量激增也使总交易额大幅增长。第二季总交易额达23亿元，环比增加46.4%，同比增长54.7%。

今年上半年， 有地住宅总交易量为725宗，同比增长28.5%；总交易额则达到39亿元，比去年同期高18.5%。

分析师：今年下半年或有更多交易

合登集团高级数据分析总监李思德接受《联合早报》访问时说，有地住宅需求稳健，买家们也在等待合适的价格来做出购买决定，今年下半年或有更多交易。

报告指出，有地住宅价格的增速持续放缓，第二季仅上涨1.9%，比上一季度下降了0.7个百分点。有地住宅价格正趋向稳定，预计全年涨幅不超过6%。

第二季大部分有地住宅交易为999年地契和永久地契住宅。999年地契和永久地契排屋平均成交价为420万元，半独立式洋房均价为660万元，独立式洋房则高达1250万元。

99年地契有地住宅价格区间在50万至600万元，而999年地契和永久地契有地住宅价格则在220万至3250万元之间。

半独立式洋房交易量第二季增幅最大

在第二季度交易中，半独立式洋房交易量增幅最大，从上一季的85宗升至136宗，环比增长60%，而同比激增81.3%。这主要是因为半独立式洋房价格下降，尺价从上一季度每平方英尺1811元降至1776元，下跌1.9%。

报告显示，最受欢迎的有地住宅位于10、15、16、19和28区。其中19区交易量最多，99年地契住宅有七宗交易，但999年地契和永久地契住宅则高达72宗。19区包括实龙岗、后港、榜鹅等地区。

第二季度中，成交额最低的有地住宅是位于惹兰真巴卡古宁（Jalan Chempaka Kuning）的半独立式洋房，成交额仅为50万元，洋房剩余地契仅10年。成交额最高的则是在惹兰都派（Jalan Tupai）的永久地契独立式洋房，成交额3250万元。