受业绩和除息日影响 新航股价周四猛跌

受第一季业绩表现拖累，加上除息日影响，新加坡航空公司（SIA）股价星期四（8月1日）开盘后一度大跌12％或0.84元，最低跌至6.13元，闭市报6.24元，跌幅收窄至10.47％，交易量高达3186万股，是全场第四活跃股。

星期四也是新航除息日（ex-dividend date），在此日期前持有新航股票的投资者，会于8月21日获得每股0.38元的年终股息。新航星期四的股价，比星期三（7月31日）闭市价6.97元扣除0.38元年终股息得出的6.59元还低。

新航的第一季业绩显示，乘客收益率（passenger yield）放缓和燃料成本增加，拖累它截至6月底财年第一季的表现。新航第一季净利同比挫跌38.4％至4亿5200万元，乘客收益率下跌4.6％。集团第一季每股盈利12.8分，同比减少10.5％；营收则增加5.3％至47亿1800万元。

分析师：新航业绩证实航空业复苏势头减弱

辉立证券研究股票分析师刘淼淼接受《联合早报》访问时说：“新航公布的业绩证实了我们对航空业复苏势头减弱的预期，其特点是收益率下降，载客率自上一季创下历史新高以来不断下降。此外，新航的除息日在星期四，派发每股0.38元的股息，因此预计股价将下跌0.38元。”

星展集团研究的分析认为，新航第一季业绩符合预期，但风险仍倾向下行。集团的客运量符合预期，但新航和酷航的乘客收益率都低于预期，加上航空燃料推动单位成本上涨，导致营业利润率被双向挤压，在第一季跌至10.0％，低于上一季的11.8％和一年前同季的16.8％。

新航未来几个季度业绩料进一步下跌

星展分析预料，新航未来几个季度的业绩表现料进一步下跌，因为竞争将使收益率进一步下跌，欧美市场机票打折的趋势料波及亚太市场，新航的单位成本也料将上涨。

“鉴于新航2024年迄今的股价表现相对强劲（涨6.6％，国泰航空和昆达士各涨0.9％和20.5％，大韩航空和全日空（ANA）各跌11.1％和7.8％），因此新航的股价可能出现负面反应，因为市场之前可能预期新航集团会取得更好的业绩。”

中国银河国际证券（CGS International）的分析师叶国豪于星期三的分析报告，已把对新航的推荐从持守下调至减持，目标价从6.78元调低至5.88元。他认为，新航第一季净利低于预期，之前股价获得年终股息支持，但星期四为除息日。他建议转投新翔集团（SATS），新翔集团是他的新加坡航空业首选。