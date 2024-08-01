美联储主席暗示降息不利银行股 海指跌1.04%

降息预期不利银行股，加上新加坡航空公司（SIA）业绩欠佳，导致新加坡海峡时报指数星期四（8月1日）下跌36.1点或1.04%，收报3419.84点。

亚太其他主要市场涨跌不一。东京大跌2.62%，表现最为疲软；香港、上海、深圳和吉隆坡也全部下滑，跌幅介于0.08%至0.53%；首尔和悉尼上涨0.25%和0.28%；台湾涨幅最大，上扬1.99%。

辉立证券投资组合经理韩巍博士在接受《联合早报》访问时说，美国联邦储备局主席鲍威尔鸽派立场暗示降息，不利于三大银行股的盈利，加上新航业绩不及预期，导致海指走低。另一方面，利率降低则刺激了房地产投资信托的股价，特别是那些融资成本较高的物流行业。预计在房地产投资信托的支持下，海指下跌空间有限。

Moomoo新加坡首席投资策略师林子平说，若在9月前没有“黑天鹅”事件出现，市场经济师和分析师已一致认为美联储会降息。由于房地产投资信托在收购和运营时会有较大额度的债务融资，降息有利于减少它们的借贷成本。此外，利率下调会影响固定收益，让资金流入回报率更好的房地产投资信托。

新加坡股市全场成交量12亿8000万股，总成交额16亿5000万元。上升股273只，下跌股291只。

成份股方面，15只下滑，12只上扬，三只持平。

新航股价大跌10.47% 部分原因为除息

跌幅最大的是新航和吉宝有限公司（Keppel Ltd），前者大跌10.47%，收报6.24元；后者下跌4.67%，收报6.33元。

前者股价大跌部分原因也因除息，新航将在8月21日派发每股38分的年终股息。

涨幅最大的是星狮物流商产信托（FLCT）和创业公司（Venture Corporation），分别上涨3.03%和2.91%，收报1.02元和15.55元。

个股消息方面，针对六名股东敦促管理人增加可派发收入以提高股息收益的疑问，胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）发布文告说，鉴于管理内化所产生的费用，信托需要对今年下半财年和明年全年的可派发收入做进一步保留。信托不可能通过债务为内化成本提供资金。根据信托的融资要求，信托不得使用贷款资金为内化成本提供资金。

同时，如果取消胜宝房地产投资管理公司（Sabana Real Estate Investment Management）作为信托管理人的资格，将触发取消现有贷款下审查管理人的条款，并导致信托强制性提前支付现有贷款中的未偿还款项和利息。

对于股东在召开特别股东大会有关支付管理费和内化决议投票人等提问，胜宝工业信托回复说，应支付给的管理费是根据信托契约。管理费按固定费率计算，而不是管理人数。在投票人合规方面，法院并未禁止ESR集团（ESR Group）等公司的投票权。此外，信托投资组合净收益稳定，入驻率下滑主要因主租约（master lease）终止及信托收回了本茱鲁巷（Penjuru Lane）和大士的资产，但这些都是信托无法控制的因素。此外，近期员工流失已趋于稳定，大部分职位已聘请新员工。信托闭市股价维持在0.345元。

CSE环球（CSE Global）在美国的子公司CSE Crosscom USA与Roger J. Dickinson和Ilene Dickinson签订了一项买卖协议。公司于7月31日以1150万美元（约1540万新元）全面收购RFC Wireless的股份。收购资金由公司在今年3月进行的私募融资提供。CSE环球闭市报0.48元，涨1.05%。

金光置地（Sinarmas Land）盘前要求暂停交易，随后公司宣布，其控股子公司PT Bumi Serpong Damai Tbk于7月31日与Top Global签订有条件股份购买协议，以1亿9519万元购买它在PT Suryamas Dutamakmur Tbk公司91.99%的股份。消息公布后，公司在盘后要求恢复交易。金光置地股价维持在0.163元。