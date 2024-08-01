收费收入激增 大华银行第二季净利增1%至14.25亿元

尽管净利息收入略有下滑，但在收费收入强劲增长推动下，大华银行今年第二季净利同比增加1%至14亿2500万元。

美国联邦储备局在刚结束的货币政策会议上释放了9月可能降息的信号，大华银行副主席兼总裁黄一宗星期四（8月1日）在业绩发布会上指出，降息将刺激亚洲的经济增长，进而可能对大华银行有利。

他宣布派发每股88分的中期股息，高于去年同期的85分，派息率约为51%。

大华银行星期四发布截至2023财年第二季及上半年的业绩报告显示，若不计整合花旗集团的一次过费用，第二季核心净利为14亿8900万元，同比下滑1%，环比下滑5%。第二季总收入为34亿7600万元，同比下滑2%，环比下滑1%。

黄一宗说，在强劲的基本面和供应链多元化的支持下，外国直接投资稳定地流入亚细安地区。因此，他对亚细安的长期潜力保持乐观，并称大华银行将把握这些机会。

对集团营收贡献最大的净利息收入第二季同比下滑1%至24亿零100万元，净利息收益率（NIM）同比下滑7个基点至2.05%。不过，环比来看，由于融资成本改善，净利息收益率较上季增长3个基点，再加上贷款增长2%，共同推动净利息收入环比增加2%。

由于贷款活动回升和市场情绪好转，大华银行第二季净收费收入同比增长18%，达到接近历史高点的6亿1800万元。其中，贷款相关收费和财富管理收费较一年前反弹，信用卡收费取得两位数增长。

黄一宗对未来持谨慎乐观态度

黄一宗指出，财富管理业务取得了三年来最强劲的季度业绩，目前管理的资产规模达到1820亿元，同比增长10%。

他表示，对于未来保持“谨慎乐观”，并维持对2024财年的预期，即贷款实现低个位数增长、收费收入实现两位数增长、总收入实现正增长。他还预计接下来的净利息收益率可能维持在2.05%。

对于降息的影响，集团首席财务官李伟辉在会上指出，货币政策的正常化对经济有利。“我们对（贷款）量更为乐观，我们认为量的提升会弥补收益率的下降。”

辉立证券研究高级投资分析师谭鉫澄接受《联合早报》访问时也提出类似看法。他说，目前大华银行的贷款增长只有低个位数，降息后贷款需求可能改善，将抵消净利息收益率的下降，最终净利息收入可能会持平。

他也指出：“我认为对大华银行的积极展望将来自收费收入，预计在2024年保持双位数增长，这将是大华银行的增长动力。”

老虎证券市场策略师黄佳仁受访时说，降息也许会导致净利息收益率和净利息收入下降，但可能不会像投资者预期的那么严重，而收费收入增长将有助于抵消净利息收入的下降，使大华银行仍能实现总收入正增长。

大华银行股价星期四闭市跌0.96%，报32.04元。