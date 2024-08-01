玛格烈通道私宅地段仅两方竞标 白沙EC地段创尺价新高

在新私宅销量走低背景下，发展商竞标地段继续抱着谨慎态度。位于女皇镇玛格烈通道和白沙惹兰罗央勿刹的地段星期四（8月1日）招标活动截止，反应相对冷淡，前者只有两方竞投，后者则有四方竞标。

不过，就竞标价而言，惹兰罗央勿刹（Jalan Loyang Besar）的执行共管公寓（EC）地段最高竞标价创下EC土地尺价新高。分析师认为，这说明EC市场依然备受发展商看好，甚至被视为稳赚不赔的“包吃”市场。

市区重建局星期四发布文告指出，玛格烈通道（Margaret Drive）私宅地段的最高竞标价来自丰隆控股（Hong Leong Holdings）和国浩房地产（GuocoLand）旗下公司所组成的财团，出价4亿9700万元，相当于容积率每平方英尺1154元。

玛格烈通道地段占地10万2498平方英尺，可建460个私宅单位。

世邦魏理仕（CBRE）东南亚研究主管宋明蔚说：“尽管这是自2017年以来女皇镇住宅区的首幅政府售地计划（GLS）地段，而且地段面积适中、位置优越，又靠近这个成熟住宅区的地铁站，发展商参与竞标热度却不高。”

相比之下，2017年女皇镇尚景苑（Stirling Residences）的地段推出时，吸引13方竞标，最高竞标价超过10亿元，反应明显更热烈。

分析：上半年新私宅销量创半年新低 发展商标地持谨慎态度

宋明蔚认为，这跟今年上半年新私宅销量创半年新低，只售出1889个单位不无关系，造成发展商标地时保持谨慎态度。

她估计玛格烈通道地段下来发展的项目，平均销售尺价将介于2500元至2600元。

博纳产业（Propnex）研究与内容主管黄秀莹也预测，玛格烈通道地段的项目平均尺价将超过2500元。

发展商对EC持更乐观态度

她也指出，这次招标结果显示，与私宅市场相比，发展商对EC市场更加乐观。

根据建屋发展局文告，惹兰罗央勿刹EC地段的最高竞标价来自青建地产、联合工程的Forsea Residence和杰地集团（ZACD）旗下公司组成的财团，出价相当于容积率每平方英尺729元。

这超越了去年7月淡滨尼62街B地段的尺价721元，创下EC土地尺价新高。

惹兰罗央勿刹地段位于白沙区，占地30万5757平方英尺，预计可建造约710个单位。

黄秀莹说：“越来越多发展商加入争夺惹兰罗央勿刹地段行列并不足为奇，因为EC普遍受到买家追捧，让发展商对EC项目的销售具有信心。”

她估计，这地段下来推出的EC项目，销售尺价可能超过1550元。

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究师麦俊荣指出，虽然私宅市场出现疲软状态，EC市场却维持强劲，EC地段价格过去两年上扬16.4％。“我们甚至可以说，新EC市场是一个稳赚不赔的‘包吃’市场。”

他认为，EC之所以销售火爆，是因为买家买的是政府津贴的房地产项目，而发展商正从政府津贴中获益。

“因此，只要有少数几个发展商愿意高价取得EC用地，结果就是在纳税人补贴发展商利润的同时，EC价格将继续上涨。”