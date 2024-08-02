樟宜区私宅转售交易高 价格保持平稳

远离市区的樟宜区既是机场的所在地，也是私宅项目的集中地。像近期推出的新私宅项目Kassia，四周就有约14个私宅项目。随着Kassia的开盘，预料这会进一步带动樟宜区一带的转售交易。

Kassia位于樟宜北路上段弗洛拉通道（Flora Drive），约两个星期前开盘，共售出约52%或共144个单位，售价介于每平方英尺1821元至2177元，是今年销售表现比较好的项目之一。

Kassia由丰隆控股、城市发展和TID的合资公司Tripartite Developers发展。这是Tripartite Developers在这个地区的第11个私宅项目。

丰隆集团是在1970年代买下区内300万平方英尺的土地，然后把这个巨大地段分割成较小的地段，发展成11个私宅项目。集团以英文字母排序为这些私宅命名。

除了Kassia之外，其他10个项目是杜鹃花苑（Azalea Park）、美如画花园（Ballota Park）、佳丽莎花园（Carissa Park）、黛丽雅花园（Dahlia Park）、艾得薇花园（Edelweiss Park）、Ferraria Park、The Gale、Hedges Park、The Inflora、The Jovell等。

这些项目都受到市场欢迎，转售需求良好。

以The Inflora为例，根据市区重建局网站，这个项目在今年首六个月有15个单位寻得新屋主，交易价介于56万元至173万元，尺价介于1174元至1448元。这个99年地契项目于2017年竣工，有396个单位。

Hedges Park公寓的转售需求较低，今年来有八笔转售记录，价格介于97万8000元至158万元，尺价差距不大，介于1174元至1295元。

较新的The Jovell在2022年竣工，拥有428个单位。它在上半年有五个单位转手，价格介于94万元至134万元，尺价介于1480元至1696元。

区内私宅价格 维持大众化水平

看好这个地区私宅市场的还有其他发展商，其中一个是发展奥林雅苑（Parc Olympia）的许兄弟集团（Koh Brothers Group）。

奥林雅苑今年首六个月有17个单位售出，尺价最高的单位为1316元，面积仅646平方英尺，交易价85万元。若以成交价来看，最贵的单位以195万元售出，尺价为1125元。

这个项目就在日本人学校旁，而且工业区就在附近，因此具有一定的租赁需求。

由星狮地产开发的Palm Isles也是樟宜区的热门项目之一。这个屋龄13年的公寓在今年上半年售出14个单位，交易价最高的是面积3014平方英尺的单位，交易价为278万元，尺价为922元。

交易价最低的是以67万6000元成交的小型单位，尺价达1308元。

樟宜区内私宅项目的转售需求良好，原因相信与项目价格维持大众化水平有关。据观察，这地区的私宅价格过去两年来大致保持平稳，并没有很明显的变化，适合出租以赚取稳定收入。