开源节流措施奏效 海庭上半年净利达3597万元

海庭（Seatrium）的开源节流措施奏效，2024财年上半年转亏为盈，净利达3597万元，收入强劲增长39.1%至40亿1474万元。这是海庭自2018年来首次取得净利。

根据海庭在星期五（8月2日）开市前发布的最新业绩报告，截至今年6月底，公司取得3597万元的半年净利，与去年同期净亏损2亿6437万元形成巨大反差。

除了收入增长之外，净融资成本下降以及联号公司贡献的盈利，推动公司净利上升，但部分增幅被更高的税务开销抵消。

公司收入最显著增长，主要是新建项目的收入逐一入账，而且维修和升级项目增加。

公司的核心盈利表现也有所改善，若不包括一次性付给MH Wirth的和解费，核心息税折摊前盈利（EBITDA）达到3亿9000万元。公司的核心净利也达到1亿1500万元。

每股盈利为1.05分，去年同期则每股亏损为9.4分。截至6月底的每股净资产值为186.65分，稍低于去年12月底的187.48分。

上半年获134亿元新合同

公司的订单情况良好，在上半年获得总值134亿元的新合同，当中包括由巴西石油公司（ Petrobras）、 荷兰岸外集团SBM Offshore和蚬壳（Shell）颁发的合同，以及荷兰能源公司TenneT TSO B.V.颁发的岸外风力方案合约。

公司截至6月底的净订单额（net order book）达261亿元，比去年底高出61%，创下10年来的新高，这32个项目的交付日一直到2031年。其中93亿元或35%的订单额是再生能源和洁净或绿色能源解决方案，高于去年底的63亿元。

海庭总裁王能耀在星期五早上举行的业绩发布会上说，强劲的订单让未来数年的营收更清晰，集团获得来自全球最大石油天然气以及再生能源业者的合约，许多是老客户，反映客户对集团按时安全交付高质量项目的能力有信心。

公司净杠杆率改善至2.9倍 上半年股本回报率为3.6%

公司的债务情况也大有改善，截至6月底的净杠杆率（net leverage ratio）为2.9倍，优于去年12月底的3.2倍。通过多项开源节流措施，公司预计到了明年，每年可节省3亿元。

上半年集团核心股本回报率为3.6%，目标是在2028年达到8%或以上。

王能耀说，公司会继续争取更多订单，改进节约成本架构，并加强执行项目能力，持续迈向2028年的目标。通过这些举措，公司将打造一个能持续获得盈利和具有韧力的业务，为所有利益相关者创造价值。

公司指出，虽然宏观经济和地缘政治前景依然难料，但油气业和再生能源业的需求良好，支撑岸外和海事业发展。

公司今年的整体表现将取决于以往项目的完工情况、订单预算的管理以及节约成本措施的成效。

星展集团研究星期五的报告指出，海庭的毛利润率已达到5.6%，全年有望达到预期的7%。星展给出3元的目标价和买入评级。

海庭星期五股价大跌11.3%，闭市报1.49元，回吐此前盈利预期发布后的涨幅。