我国7月制造业PMI升至50.7 扩张速度加快

新加坡整体制造业连续11个月扩张，且增速加快；电子业扩张速度却稍微放缓，尽管它依然连续第九个月处于扩张状态。

新加坡采购与物流管理学院（SIPMM）星期五（8月2日）发布的最新数据显示，我国7月份制造业采购经理指数（PMI）从6月的50.4上升至50.7。

电子业扩张速度则有所放缓，指数环比下降0.2至51，这是连续第九个月高于50。

PMI在50以上意味领域处于扩张状态，50以下则反映萎缩。

制造业的表现比6月略好，主要是因为新订单、新出口、工厂产出和投入品采购等关键指数的扩张加快，以及就业指数的收缩速度放缓，未来业务也加快增长。不过，完成品、进口、投入品价格和积压订单指数的扩张速度有所放缓，供应商交货量指数转为收缩。

电子业方面，华侨银行首席经济师林秀心说，新订单、新出口、工厂产出、投入品采购、就业、积压订单和未来业务指数的扩张速度均有所放缓，特别是供应商交货量指数连续第三个月收缩，这可能是供应链面临挑战的征兆。

SIPMM执行董事傅豪在报告中说：“最新的PMI数据显示，制造业在下半年伊始展现出积极的前景。尽管扩张速度放缓，但有证据显示，电子产品制造商对该行业的持续增长持乐观态度。未来业务指数连续12个月呈上升趋势证明这一点。”

电子业复苏势头下来或更强劲

展望未来，大华银行副经济师许俊杰，对电子业生产的复苏前景保持乐观。他指出：“如果发达经济体的主要央行开始或继续降低政策利率，这会刺激海外投资和消费活动，那么在今年第四季度和明年，电子业的复苏势头将更强劲。此外，库存逐步填补以及疫情期间购置的电子产品淘汰换新，也对电子业是利好因素。”

林秀心指出，今年上半年，我国制造业同比下滑1.4％，但下半年将实现正增长，从而使全年制造业同比增长达到1.8％左右。

另外，根据标普全球（S&P Global）星期四（1日）发布的报告，亚细安制造业7月PMI几乎与6月（51.7）持平，为51.6。这是区域商业状况连续七个月的温和改善。

根据报告，亚细安制造业延续自2021年10月以来的扩张势头，7月份产出小幅增长，新业务则稳健增长，增速为去年4月以来最快。但新出口订单继续下降，使得当前的收缩周期延续至26个月。