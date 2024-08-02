降息将近 债券收益率纷纷下跌

在降息前景越来越明朗之时，债券市场也提前做出反应。美国10年期国债收益率自2月以来首次跌破4％，对政策敏感的两年期国债收益率也跌至14个月以来最低水平。

大华银行（UOB）在一份报告中表示，美国10年期国债收益率可能在未来几周和几个月內继续下跌。下一个值得关注的支撑位在3.816％，即今年1月份的低点。要维持当前趋势，10年期收益率最好保持在周阻力位，也就是4.235％的下方。稍长期的阻力位在4.45％。

而在本地市场，最新一批新加坡储蓄债券（SSB）的10年平均利率也从上一批的3.22％跌至3.1％；六个月期新加坡政府国库券（T-bill）截止收益率下降至3.4％，比上一期3.64％低了24个基点。

华侨银行利率策略师张淑娴在与《联合早报》的采访中说：“最近的国库券拍卖结果表明，降低利率的预期已经深入人心。总体而言，我们一直认为新元会在今年逐步走低，未来几个月新元短期利率会下跌10到20个基点，三个月新元隔夜利率（SORA）到年底将跌至3.3％到3.4％的区间。”

在债券方面，张淑娴认为，长期债券收益率到年底都将保持稳定，因为目前的水平已经反映出全球央行的鸽派立场，而本地经济也保持韧性。

美国联邦储备局在星期三（7月31日）宣布维持货币政策不变，把联邦基金利率目标区间维持在5.25％到5.5％之间。但美联储主席鲍威尔在随后的记者会上表示，目前降息时机仍然未到，但已“越来越接近”，如果数据支持，9月会议可能降息。

美联储还在伺机而动，英国央行却已在本周四宣布下调基准利率25个基点至5％。这是英国央行自2020年疫情暴发以来的首次降息。

本周四，彭博美国国债指数收于两年来的最高水平。星展银行利率策略师廖裕铭说：“人们肯定越来越担心，美联储将不得不采取更快的调整路径来降低利率，随着对劳动力市场的担忧浮出水面，市场可能正在关注不对称的风险。”