日央行调息引发区域股市抛售 海指跌1.12%

日本央行政策利率升高后，引发多个市场连续两天抛售。新加坡海峡时报指数星期五（8月2日）跳空低开，闭市下跌38.39点或1.12%，闭市报3381.45点。全周下滑1.31%。

亚太其他市场一片惊慌。东京猛跌5.73%，写下近四年多来最大跌幅；台湾和首尔分别大跌4.43%至3.67%；悉尼和香港各跌2.11%和2.08%；深圳和上海情况稍好，但也分别下跌1.27%和0.92%。

新加坡股市全场成交量13亿1000万股，总成交额16亿8000万元。上升股199只，下跌股422只。

辉立证券首席股票经纪谭莹莹接受《联合早报》采访时说，区域股市表现已不是简单的调整，而是大抛售。日本央行将基准利率升高，让市场中借贷日元交易的投资者不得不甩卖股票来还贷。

她说，新加坡股市闭市点处于一个多空分水岭，下周走势尤为关键。目前，虽然不建议散户投资者入场抄底，但手上持有股票的，可等技术性反弹时再分批减仓。

她还说，美国联邦储备局降息已基本成为市场共识，但如何解读降息将左右市场走势。如果认为降息是由于美国经济放缓所导致，不排除股市会有更大幅度调整。

房地产投资信托 延续7月上涨势头

新加坡交易所市场战略师霍维（Geoff Howie）说，新加坡大型上市公司财报陆续发布，也是导致市场波动增加的原因，预计下周还有类似财报发布。不过，本地房地产投资信托延续7月的上涨势头，新加坡房地产投资信托指数（iEdge S-REIT Index）的总回报率达3.1%。

成份股方面，21只下滑，六只上扬，三只持平。

跌幅最大的是海庭（Seatrium）和扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding），前者大跌11.31%，收报1.49元；后者下跌6.02%，收报2.5元。

涨幅最大的是DFI零售集团（DFI Retail Group）和星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust），分别上涨2.3%和0.98%，收报1.78美元和1.03元。

个股消息方面，新电信（Singtel）在菲律宾的合资企业环球电信（Globe Telecom）发布文告，公司旗下的合资企业Mynt获得阿亚拉财团（Ayala）和三菱日联金融集团（MUFG）的投资，使它的估值达到50亿美元（约66亿新元）。新电信占有环球电信22.3%的股份，后者则占Mynt股份的35.5%。新电信闭市维持在2.95元。

大东方控股（Great Eastern）发布文告，新交所准许延长公司恢复公众持股10%的期限至10月23日。此前，由于公众持有的股票总数低于10%，不再符合新交所要求，公司股份于7月15日暂停交易。公司股价停止交易前报25.8元。

天然煤矿集团（Geo Energy）宣布，集团签署1300万美元（约1730万新元）的综合基础设施开发合同，在南苏门答腊岛开挖和填埋约95公里的运输道路和河堤，竣工后，新设施将有助于集团业务增长和提高竞争优势。集团闭市股价跌1.72%，报0.285元。

被列入新交所观察名单的SMI Vantage宣布，公司与The9 Limited签署合作协议，以扩大比特币挖矿和人工智能合作。公司闭市股价维持在0.8分。

鋐枟（Bonvests Holdings）发布盈利预警，公司预计今年上半年将出现税后净亏损。业绩报告将在8月14日或之前发布。鋐枟闭市跌1.04%，报0.95元。