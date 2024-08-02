金管局成立工作小组 探讨如何加强新加坡股市发展

吕爱丽

更新 /
更新 / 2024年8月3日 9:02 AM
发布 /
发布 / 2024年8月2日 9:41 PM
金管局工作小组将针对五个面向来加强本地股市发展，包括支持和鼓励新交所上市公司拓展国际市场和吸引公司到新加坡第一和第二上市等。（王彦燕摄）
金管局工作小组将针对五个面向来加强本地股市发展，包括支持和鼓励新交所上市公司拓展国际市场和吸引公司到新加坡第一和第二上市等。（王彦燕摄）

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工作小组将在12个月内完成报告，并提出相关举措。

新加坡金融管理局成立工作小组，加强新加坡股市发展。工作小组将在12个月内完成报告，并提出相关举措。

金管局星期五（8月2日）发文告指出，工作小组将针对五个面向，进行探讨并提出建议，包括支持和鼓励新加坡交易所上市公司拓展国际市场、吸引公司到新加坡第一和第二上市、改善市场流动性以吸引更多首次公开售股（IPO）等。

工作小组由交通部长兼财政部第二部长徐芳达领导，其他九名成员为金管局局长谢啇真、淡马锡执行董事兼首席执行长狄澜（Dilhan Pillay）、新加坡企业发展局主席李全德、新交所主席许文辉、新加坡经济发展局主席方章文、财政部常秘（发展）黎忠汉、新加坡工商联合总会主席林明彦、Tikehau Capital亚洲、澳大利亚和新西兰合伙人兼主管帕雷克（Neil Parekh），以及新加坡管理学院管理委员会主席吴幼娟。

徐芳达是金管局董事，本月23日起将担任副主席。他告诉媒体：“成立工作小组的目的，是要听取不同意见和做法。我们涵盖的范围有三个，第一是如何吸引或培育更多优质企业；第二是打造一个更有活力和流动的市场；第三，我们也要有一个亲商、让投资者有信心的监管制度。

“接下来的12个月里，我们会和不同的社会人士及专家沟通交流，工作小组将综合不同意见，并提出实际可行的做法。”

针对新加坡政府投资公司（GIC）和淡马锡可扮演的角色，徐芳达回应说：“它们是代表国家和人民展开投资，必须考虑到怎样才能给投资者带来最佳回报。如果它们认为新加坡有好的公司、有好的投资机会，它们可以这么做。”

但他也强调，工作小组要探讨的面向更广泛。“如何吸引和培养优质企业，是一个重要的起点。必须先有好的公司，才能探讨如何鼓励它们在新交所上市。”

上半年仅一家公司在新加坡IPO 六家到美国上市

根据咨询公司德勤（Deloitte）和安永（EY）分别统计，今年上半年，只有一家公司在新交所IPO，集资2000万美元（约2663万新元）。同时期，有六家来自新加坡的公司到美国IPO，集资1亿零300万美元。

去年全年，新交所有六家公司IPO，比2022年上市的11家减少45％。集资到的3500万美元，也比2022年的4.28亿元减少92％。

为了鼓励高增长的本地和区域公司在我国上市，政府和淡马锡于2021年成立共同投资基金Anchor Fund@65，首期资金15亿元。金管局也加强自2019年推出的新加坡资本市场津贴（GEMS），提供更高的上市费用补贴。

市场人士：小组应考虑我国主权财富基金可扮演角色

中国银河国际证券（银河海外）集团首席执行官冯瑞亮接受《联合早报》采访时说：“这些措施或可以再调整，但估计不会有太多变化。

“任何探讨都不能不考虑到GIC、公积金局（CPF）和政联公司（GLC）的角色。它们愿意将部分资金投资在新加坡上市公司，就能为市场注入‘活水’，也能向投资者展示对这个市场的信心，更多公司将愿意在这里上市，这对我国资本市场长期可持续的发展很重要。”

同时是新交所证券顾问委员会主席的冯瑞亮也认为，工作小组若有更多来自市场的代表，如新加坡证券投资者协会（SIAS）、投资银行和证券行等，会更理想。

证投会会长大卫·杰乐（David Gerald）在声明中说：“别排除我国主权财富基金投资本地优质上市公司的可能。我国主权财富基金的投资立场应该是中立的，如果新交所有估值不错的公司，它们应考虑投资。”

杰乐还建议，本地股市效法日本和韩国股市，要求上市公司采取更多可释放股东价值的做法。

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