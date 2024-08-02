金管局成立工作小组 探讨如何加强新加坡股市发展

工作小组将在12个月内完成报告，并提出相关举措。

新加坡金融管理局成立工作小组，加强新加坡股市发展。工作小组将在12个月内完成报告，并提出相关举措。

金管局星期五（8月2日）发文告指出，工作小组将针对五个面向，进行探讨并提出建议，包括支持和鼓励新加坡交易所上市公司拓展国际市场、吸引公司到新加坡第一和第二上市、改善市场流动性以吸引更多首次公开售股（IPO）等。

工作小组由交通部长兼财政部第二部长徐芳达领导，其他九名成员为金管局局长谢啇真、淡马锡执行董事兼首席执行长狄澜（Dilhan Pillay）、新加坡企业发展局主席李全德、新交所主席许文辉、新加坡经济发展局主席方章文、财政部常秘（发展）黎忠汉、新加坡工商联合总会主席林明彦、Tikehau Capital亚洲、澳大利亚和新西兰合伙人兼主管帕雷克（Neil Parekh），以及新加坡管理学院管理委员会主席吴幼娟。

徐芳达是金管局董事，本月23日起将担任副主席。他告诉媒体：“成立工作小组的目的，是要听取不同意见和做法。我们涵盖的范围有三个，第一是如何吸引或培育更多优质企业；第二是打造一个更有活力和流动的市场；第三，我们也要有一个亲商、让投资者有信心的监管制度。

“接下来的12个月里，我们会和不同的社会人士及专家沟通交流，工作小组将综合不同意见，并提出实际可行的做法。”

针对新加坡政府投资公司（GIC）和淡马锡可扮演的角色，徐芳达回应说：“它们是代表国家和人民展开投资，必须考虑到怎样才能给投资者带来最佳回报。如果它们认为新加坡有好的公司、有好的投资机会，它们可以这么做。”

但他也强调，工作小组要探讨的面向更广泛。“如何吸引和培养优质企业，是一个重要的起点。必须先有好的公司，才能探讨如何鼓励它们在新交所上市。”

上半年仅一家公司在新加坡IPO 六家到美国上市

根据咨询公司德勤（Deloitte）和安永（EY）分别统计，今年上半年，只有一家公司在新交所IPO，集资2000万美元（约2663万新元）。同时期，有六家来自新加坡的公司到美国IPO，集资1亿零300万美元。

去年全年，新交所有六家公司IPO，比2022年上市的11家减少45％。集资到的3500万美元，也比2022年的4.28亿元减少92％。

为了鼓励高增长的本地和区域公司在我国上市，政府和淡马锡于2021年成立共同投资基金Anchor Fund@65，首期资金15亿元。金管局也加强自2019年推出的新加坡资本市场津贴（GEMS），提供更高的上市费用补贴。

市场人士：小组应考虑我国主权财富基金可扮演角色

中国银河国际证券（银河海外）集团首席执行官冯瑞亮接受《联合早报》采访时说：“这些措施或可以再调整，但估计不会有太多变化。

“任何探讨都不能不考虑到GIC、公积金局（CPF）和政联公司（GLC）的角色。它们愿意将部分资金投资在新加坡上市公司，就能为市场注入‘活水’，也能向投资者展示对这个市场的信心，更多公司将愿意在这里上市，这对我国资本市场长期可持续的发展很重要。”

同时是新交所证券顾问委员会主席的冯瑞亮也认为，工作小组若有更多来自市场的代表，如新加坡证券投资者协会（SIAS）、投资银行和证券行等，会更理想。

证投会会长大卫·杰乐（David Gerald）在声明中说：“别排除我国主权财富基金投资本地优质上市公司的可能。我国主权财富基金的投资立场应该是中立的，如果新交所有估值不错的公司，它们应考虑投资。”

杰乐还建议，本地股市效法日本和韩国股市，要求上市公司采取更多可释放股东价值的做法。