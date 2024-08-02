网联宽频信托第一季净利跌9％

经营全国光纤宽带网络的网联宽频信托（Netlink NBN Trust）截至6月底的2025财年第一季净利同比下跌9.1％至2570万元，息税折摊前盈利（EBITDA）和营收则相对稳定，同比分别跌2.4％和2.9％，达到7340万元和1亿零90万元。

网联宽频信托星期五（8月2日）闭市后发布业绩时指出，第一季净利同比下跌主要是因为息税折摊前盈利下跌和较高资产基础的较高折旧。

此外，第一季息税折摊前盈利率（EBITDA Margin）持稳于72.7％，营收下跌2.9％是因为来自辅助项目（ancillary projects）的营收减少。

监管资产基础（Regulated Asset Base）的营收持稳，占第一季营收的约85.5％，主要是住宅和非住宅的连网、非建筑连网、管道服务和托管服务。非监管资产基础（non-RAB）的营收是来自安装、中央办公室和辅助项目，占第一季营收的14.5％。

信托也表示，息税折摊前盈利下跌主要是因为非营运收入减少以及营运开销增加。2024财年第一季的非营运收入，包括了一笔110万元的资产脱售收益。

截至6月底，住宅的光纤网络连接增加至约152万个。信托指出，这部分是因为用户转用更高速的宽带配套，但还没有断掉现有较低速配套的连接。非住宅的光纤网络连接，则增加至5万3382个。

网联宽频信托星期五闭市股价持平，报0.85元。