东南亚私募股权交易活动第二季强劲反弹 新马贡献显著

东南亚私募股权活动在第二季强劲反弹，交易额较上一季增长10倍，交易量增长1.6倍。其中，新加坡和马来西亚的交易占据主要份额，分别占第二季交易总额的约92%和交易量的约57%。

安永（Ernst & Young）日前发布的《季度私募股权更新》报告显示，在今年第二季，东南亚共完成28笔私募股权交易，总交易额达56亿美元（约75亿新元）。基础设施行业的私募股权交易占总交易额的78%以上，其次是房地产（12%）和科技行业（4%）。

此外，退出活动也有所增加，与第一季相比，第二季有九笔私募股权支持的退出交易，退出交易额增长300%。私募股权交易占东南亚地区整体并购交易总量的16%，相比之下，第一季度仅为9%。

报告指出，随着投资者越来越多地探索流动性选择，包括管理合伙人（general partner）主导的二级市场、平台和延续基金（continuation funds），私募股权二级市场预计将成为东南亚地区受欢迎的热门退出途径。

在第二季，东南亚地区有两个私募股权基金完成募资，累计筹集54亿美元的资金。其中规模最大的是美国私募股权基金TPG的第八个亚洲基金（TPG Asia Fund VIII），共募资53亿美元，比其前一只基金的募资规模高出15%。

安永：亚洲私人信贷市场规模虽小 但具增长潜力

尽管亚洲私人信贷市场规模较小，安永认为，在对替代融资日益增长的需求推动下，该市场正显示出增长潜力。企业越来越多地寻求私人信贷作为流动性解决方案。私募股权保荐商的收购融资和基础设施融资解决方案，将成为私人信贷应用的两个重要领域。

截至去年9月，亚太地区的私人信贷资产管理总额达到804亿美元，同比增长10%。

东南亚地区一些值得关注的私人信贷发展，包括马来西亚政府关联的私募股权公司Ekuiti Nasional计划在今年下半年推出首支价值1亿7000万美元的私人信贷基金，以及法国另类资产管理集团Tikehau Capital和东南亚券商大华继显（UOB Kay Hian），今年2月推出一项新的私人信贷战略，并将各自出资5000万美元，为亚太地区的中型企业提供融资。