海指上周跌1.3% 分析师：或进一步回调

上市公司业绩没能带动新加坡股市，再加上美国科技股展望不佳影响全球市场情绪，造成本地股市下滑。分析师预计，如果本周公司业绩不亮眼，新加坡海峡时报指数有进一步回调的风险。

受新航（SIA）等成份股拖累，海指上周下跌1.31%，上星期五（8月2日）闭市收于3381.45点。

上周美国三大股指全面下滑，纳斯达克指数全周跌3.4%，标普500指数和道琼斯工业指数均跌2.1%。

星展集团业绩是关键

辉立证券股票经纪刘宇航接受《联合早报》访问时说：“海指未能守住3400点大关，所以进入了一个趋势性的技术熊市。接下来能不能回到3400点以上，还要看星展集团的业绩表现。”

星展集团将在星期三（7日）发布第二季及上半年业绩。上周，大华银行和华侨银行发布业绩后，股价均有所下滑。刘宇航认为，本地银行股表现符合预期，但不是特别亮眼，再加上市场对美国联邦储备局9月降息的预期很高，使银行股承压。

上周拖累海指最多的是新航，由于乘客收益率放缓和燃料成本增加，新航新财年首季净利同比减少38.4％至4亿5200万元。排除除息影响后，新航股价上周跌7%，领跌海指。

房地产投资信托表现佳

上周本地股市表现最好的是房地产投资信托板块，海指成份股中涨幅最大的四只股票均来自该板块，分别是星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）（+4.6%）、凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT）（+4.5%）、丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）（+3.9%）和凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）（+3.9%）。

新交所市场战略师霍维（Geoff Howie）指出，上周美联储的货币政策会议证实了市场普遍预期，市场对9月联邦基金利率下调25个基点的预期从65%升至100%。美联储表示降息将取决于数据，因此如果出现更多经济放缓迹象，将支持降息预期。

他补充说，美国财报季已接近一半，目前五分之三的公司业绩超出预期，而去年有三分之二。

刘宇航表示，由于上游的半导体股展望不佳，美国股市人工智能概念股正在向下调整，慢慢回归到合理估值，影响了整体市场情绪，也使整个亚太股市承压。另外，中东局势有升级可能，加剧了投资者的担忧。

对于本地股市8月的展望，他不太乐观。“过去10年里，有八年海指都在8月下跌。今年7月海指上涨超3%，如果8月发布的业绩不是特别优异，等靴子落地后，很可能进一步回调。”

个股消息方面，新晔科技（Serial System）发布盈利预警，表示由于净外汇亏损和高利率导致的高利息费用，集团预计在截至6月30日的上半年业绩将出现净亏损。不过，亏损额将低于去年同期，主要是因存货报废的拨备减少、净外汇亏损减少以及应收账款拨备减少。公司股价上星期五闭市报0.053元，无变动。

Digilife Technologies发布的截至6月30日的上半年业绩显示，上半年集团净利为13万6000元，同比减少6.4%；营业额为1亿零328万元，同比减少5.0%。

Digilife Technologies还披露，已于8月2日与Smart Co Holding签订股份购买协议，出售其子公司Peremex的全部股份，总计1320万6000股，总价为1224万元。这次交易将在获得公司股东批准后完成。另外，由于这次出售的收益超出了公司的运营资金需求，公司计划进行资本减少，并将部分收益以现金形式分配给股东。公司股价上星期五闭市报1.21元，无变动。