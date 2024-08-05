新加坡第二季房地产跨境投资额同比涨63.8%

尽管全球房地产市场普遍低迷，新加坡仍然吸引跨境投资的兴趣，第二季跨境投资额达7亿5680万美元（10亿新元），同比增长63.8%。

今年新加坡预计吸引亚太地区约11%的跨境资本，排名第三，在澳大利亚和日本之后。澳洲和日本预计分别吸引36%和23%的跨境投资。

莱坊（Knight Frank）最近发布的亚太房地产报告显示，以今年上半年来看，跨境投资占新加坡房地产投资市场的比率为48%，高于十年平均水平43%。

第二季跨境投资主要包括，香港私募投资基金PAG以7亿7500万元买下丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）位于丹戎巴葛的办公楼丰树安顺（Mapletree Anson）。

莱坊指出，新加坡稳定的宏观经济、友好的商业环境和政治中立的立场，都为寻求投资组合多样化和财富保值的投资者注入了信心。

报告也显示，亚太区高净值人士的跨境投资依旧集中在区域内，2022年到2023年，新加坡吸引了超过50%的亚太区内跨境资金，香港以28.5%居次。

在新加坡市场，办公楼预计吸引48%的跨境投资，接着是工业（31%）、零售（19%）和酒店（2%）。

工业房地产收益率较高，长期展望乐观，面向自助仓储、冷链和数据中心等新兴行业、有潜力增值的资产尤其吸引人。融资情况改善和租户营运开支限制放宽，有利于办公楼领域。此前受限的需求可能会逐步回到市场。

店屋提供独特保值机会 交易上升

新加坡的店屋交易上升，莱坊认为，这是为高净值人士提供财富保值的独特资产类别。

2020年来，店屋价格显著上涨，但在借贷环境紧缩和商业不确定性的大背景下，买家开始抗拒过高的溢价。但莱坊指出，店屋的供应有限，不会有新的供应进入市场，资产往往在中长期内取得升值。

莱坊预计，下半年美国联邦储备局开始减息，会支持跨境投资，亚太下半年的跨境投资额可同比增长超过三分之一，其中澳洲可增长高达129%。

在亚太市场，从资产类别看，传统的办公楼依然吸引多数资金，但由于建筑工程因疫情延迟，以及疫情带来报复性旅行，住宿和酒店领域的机会型投资增加了。

此外，亚太高净值人士也投资被视为安全港的英国和瑞士，以吸引人的估值买下资产。