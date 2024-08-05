三公共服务和商界高层受委淡马锡高管

淡马锡委任三名来自公共服务和商界的资深人士为高管，增强管理层的实力和深度，以加强企业战略发展，并帮助新加坡投资组合公司提升价值。

淡马锡星期一（8月5日）宣布，贸工部常任秘书（政策）林明亮（48岁）将于10月1日加入淡马锡，担任企业战略联席总裁。贸工部同天发布文告宣布，林明亮将于9月1日卸任。

他的加入，意味淡马锡将有两人担任企业战略联席总裁。另一名是淡马锡现任执行董事与总裁办公室主任、副首席企业事务长林明沛。

贸工部常任秘书（政策）林明亮将于10月1日加入淡马锡。（淡马锡提供）

与此同时，另两名企业界资深人士也将加入淡马锡，担任投资组合发展联席总裁。

他们是TE亚洲医疗投资合伙私人有限公司（TE Asia Healthcare Partners）创办人兼总裁邢益民（54岁），以及波士顿咨询集团（BCG）董事经理兼高级合伙人戴宁诗（Dinesh Khanna，49岁）。

TE亚洲医疗投资合伙私人有限公司（TE Asia Healthcare Partners）创办人兼总裁邢益民，将于9月1日加入淡马锡。（淡马锡提供）

邢益民将于9月1日加入淡马锡，戴宁诗10月中加入。

届时，淡马锡会有三人担任投资组合发展联席总裁。另一位是现在担任淡马锡新加坡市场统筹总裁的张洁心。

波士顿咨询集团（BCG）董事经理兼高级合伙人戴宁诗（Dinesh Khanna）10月中将加入淡马锡。（淡马锡提供）

淡马锡在文告中说：“世界瞬息万变，为了做好准备，我们采取积极措施，确保机构保持灵活，人才在专业和个人成长方面得到支持，公司有能力适应未来并取得成功。”

淡马锡不断加强领导团队 培养领袖和轮换职位

淡马锡表示，不断加强领导团队，培养领袖并让他们轮换职位，加深领域知识，接触更广泛的领导职位。淡马锡还从外部招聘拥有不同能力和能互补的人才，增强内部团队的实力。

于2010年加入淡马锡、2021年升任执行董事兼首席执行长的狄澜（Dilhan Pillay），此前就是在公司担任多个职位，累积经验。

他在文告中说：“回顾我自己在淡马锡的领导历程，我在投资、投资组合管理、区域市场和企业职能部门担任多种职位，接触过多样工作，从中受益匪浅。我们希望为下一代领袖提供同样的机会，让他们在不同的职位和职责中学习和发展。为确保淡马锡在这个面临前所未有的全球挑战的时代保持灵活和适应度，这是至关重要的。”

淡马锡首席企业事务长兼组织与人力资源总裁陈慧贞说：“培养内部领袖固然重要，但我们也会引进外部人才，充实和加强我们的后备力量。狄澜、松辉（淡马锡副首席执行长谢松辉）和其他同事，都是在其他行业和领域取得成功后，加入的人才。”

三名新高管中，林明亮在公共服务有20多年经验，2019年4月起出任贸工部常任秘书，也担任过通讯及新闻部常任秘书、国务资政李显龙任总理期间的首席私人秘书，以及在多个公共部门任职。

文告指出，林明亮在企业战略联席总裁职位上，会帮助制定和推动重要企业战略，协助落实淡马锡2030战略。这包括把淡马锡在同行间脱颖而出，加强淡马锡在合作伙伴和主要利益相关者中的定位。他将与高层管理和各团队合作，为淡马锡长期发展和成功奠下基础。

邢益民在医疗保健和海事领域有30多年经验，他也是淡马锡旗下投资公司65 Equity Partners董事、淡马锡持股的新翔集团（SATS）董事。

戴宁诗在波士顿咨询集团任职22年，担任多个高级领导职位，帮助多家领先企业转型。

企业战略部门和新加坡投资组合公司密切合作

他们加入并负责的企业战略部门，和淡马锡在新加坡的投资组合公司密切合作，推行价值提升计划，增加股东价值。淡马锡投资的新加坡公司，占投资组合总额的约40%，包括星展集团（DBS）、新航（SIA）、吉宝有限公司（Keppel Ltd）、新电信（Singtel）等。

陈慧贞在记者会上说，淡马锡的韧性和稳健，跟这些公司的成功息息相关，“我们希望它们能在如今具有挑战的环境中成功。”

邢益民、戴宁诗连同张洁心，将和淡马锡投资的本地公司在增长、创新和转型方面进行合作。张洁心在投资和投资组合方面有近30年经验。

陈慧贞补充说，淡马锡并不对投资公司的战略作指示，但作为积极股东，淡马锡与公司董事会在企业增值活动如重组、并购、以及员工培养领域进行合作。