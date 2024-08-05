贸工部常任秘书（政策）林明亮9月1日卸任

在公共服务领域工作24年的贸工部常任秘书（政策）林明亮，将于9月1日卸任。

公共服务署星期一（8月5日）宣布贸工部常任秘书调动。在同一天发布的淡马锡文告宣布，林明亮将于10月1日加入淡马锡，担任企业战略联席总裁。

贸工部常任秘书（发展）马宣仁医生（56岁）的职衔改变，从9月1日起担任贸工部常任秘书；人力部第二常任秘书萧振祥（46岁）则从9月1日起兼任贸工部第二常任秘书。

（左）贸工部常任秘书（发展）马宣仁医生（56岁）的职衔改变，从9月1日起担任贸工部常任秘书；（右）人力部第二常任秘书萧振祥（46岁）从9月1日起兼任贸工部第二常任秘书。（档案照片）

主管公共服务的教育部长陈振声在文告中表扬陈明亮说：“他在不同部门都表现出色。我对他的领导能力和对公共服务的杰出贡献表示感谢。”

48岁的林明亮于2000年加入公共服务，在多个政府部门任职，2011年到2014年担任时任总理李显龙的首席私人秘书。

2014年，林明亮担任前媒体发展管理局（MDA）局长，主导监管和发展媒体业，并领导媒发局与资讯通信发展管理局（IDA）合并，成立资讯通信媒体发展局（IMDA）。他之后在担任前通讯及新闻部的常任秘书时，帮助推动数码经济发展，提高政府的网络防范水平和应对能力，加强和国人的沟通。

2019年出任贸工部常任秘书后，他领导贸工部在疫情期间推出企业援助措施，对新加坡疫后经济复苏起到关键作用，也负责打造我国供应链韧性的工作。

林明亮2020年获颁公共行政奖章（金）（The Public Administration Medal（Gold））。

新加坡中小企业商会（ASME）前任会长王腾忆谈到和林明亮在工作上的交集时说：“公共服务和企业界对林明亮评价都很高，他非常优秀，希望他接下来能扮演更大的角色。”