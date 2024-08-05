高泉庆：本地企业可加强认识甘肃商机 甘肃企业可通过我国进亚细安市场

新中合作关系日益加深，新加坡中华总商会会长高泉庆鼓励新加坡企业加强认识甘肃的优秀产业和商机，特别是清洁能源方面，甘肃企业也可以通过新加坡进入迅速崛起中的亚细安市场。

高泉庆星期一（8月5日）在中国（甘肃）——新加坡经贸农业文旅合作推介会上，发表谈话时指出，中新（重庆）互联互通示范项目和国际陆海贸易新通道的关键合作项目都取得了蓬勃发展，让新加坡企业对中国西部的认识累积了不少经验。

他还说：“甘肃是生产清洁能源的前锋省份，成为中国重要的新能源基地之一，甘肃的风电和光伏发电项目每年都高速增长，对于中国减碳作出了重要的贡献。我们相信甘肃的这些经验对新加坡也有学习和借鉴之处。”

与此同时，新加坡是东南亚区域领先的金融，数码、物流和会展中心，具备与国际市场联通、法治安全和高效率的软实力。高泉庆鼓励甘肃企业，通过新加坡进入正在迅速崛起的亚细安市场。

中国驻新加坡大使曹忠明则说：“新加坡是最早，而且是最深度参与中国改革开放的国家之一，中新经贸合作快速增长，正是得益于两国之间始终以开放促合作，以包容促共赢。”

甘肃省委副书记石谋军指出，甘肃企业在新加坡累计投资1亿1000万美元（约1亿4500万新元），重点开展了矿产勘探开发和农副产品贸易。新加坡企业在甘肃累计投资3亿1000万美元，涉及农业、生态、商务服务等多个领域。

中国银行新加坡分行行长史炜表示，将支持甘肃和中国西部地区的企业，探索通过到新加坡上市、发债等多种方式，拓宽融资渠道和发展空间。同时助力甘肃企业拓展新加坡和东南亚市场，并支持新加坡和东南亚地区的企业到甘肃投资经营。