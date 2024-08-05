把GIFT和LUV产品保费维持在可负担范围 职总：将确保英康守承诺

英康保险必须有充足的资本，才能履行对保户的长期承诺。英康保险已向全国职工总会（NTUC）保证，它将继续把职总GIFT集体保险和英康LUV人寿保险的保费维持在可负担的范围。职总将确保英康保险恪守这一承诺。

职总会长丹娜乐芝米（K Thanaletchimi）和秘书长黄志明星期一（8月5日）发表联合声明，解释了职总支持英康保险（Income Insurance）将至少51％股份脱售给德国保险公司安联（Allianz）背后的考量。

两人在声明中说：“保险是一项长期责任。我们不能用五年，甚至10年的时间框架来思考这个问题。这些义务延续的时间更长，是50年或更久。我们的保户年复一年，将辛苦赚来的积蓄委托给英康，并期待他们在银发之年获得支付。”

职总：收购对英康和保户都有利

“英康只有在拥有充足资本的情况下，才能履行对保户的长期承诺，不仅是现在，也包括未来。安联的拟议收购，将有助于确保这一点。”

在经过全面和慎重的考虑后，职总中央委员会决定支持职总创优企业合作社（NTUC Enterprise）考虑安联拟议的收购案。

声明说：“我们相信，这项收购对英康有利，对其保户有利，并且将使我们能以更强大的姿态，履行我们的使命。”

安联于7月17日宣布将以22亿元收购英康保险至少51％股权的交易，近期成为舆论热点话题。部分人士认为，收购案违背英康为低收入群体提供保险的社会使命，有人也担心英康保费会上涨。

职总创优向英康注入6亿3000万元资金

丹娜乐芝米和黄志明在文告说，英康会继续为职总会员提供NTUC GIFT和LUV这两个低费用保险产品，并确保保费是在保户可负担的范围内，尤其是低收入阶层的保户。

两人在长达六页的声明中，阐释英康保险维持财务可持续性的重要性，也强调职总会坚持它的社会使命。

他们在声明中说：“对英康保险而言，财务可持续性的关键在于资本充足。”

他们解释说，英康的资本缓冲曾多次承压，包括1997年的亚洲金融危机、2009年的全球金融危机、以及四年前的冠病疫情期间。

多年来，职总创优为英康注入大量资金，以支持英康的发展。如2015年至2020年期间，职总创优共向英康注入6亿3000万元资金。

单凭职总创优支持不足够

他们说：“作为股东，职总创优将继续支持英康。 但单凭它的支持，是不足够的。”

两人强调，这也是为什么英康在2022年从合作社转向企业化，这样一来英康就有机会获得更多资本。

两人透露，企业化后，英康曾与几家外国和本地的金融及非金融机构探讨战略合作。最终，英康认为，安联的资质最强，而且双方利益一致。

丹娜乐芝米和黄志明说，职总创优须必须为保户做出最符合英康长远发展利益的选择。安联作为行业领头者，将让英康能有两个强大股东作为后盾。

他们说：“这是一个艰难决定。欣慰的是，这种合作关系将使英康能更长期地履行它的社会使命。”

他们还强调，职总的社会使命不会改变。职总的企业组合，无论是保险、儿童保育、老人护理、超市还是技能培训，都将继续为国人提供负担得起的优质必需品和服务，在竞争激烈的市场中，继续为国人提供选择。

职总也将继续秉持关爱精神、用心投入，不懈努力地使所有工友都能拥有更好的生活和生计。

此前，职总创优和英康保险在星期天（4日）发表联合声明，针对英康保险前总裁陈诸杰于上星期五在脸书发表的公开指责，逐点驳斥。

国会星期二（6日）复会时，不少国会议员也会针对英康保险这起收购案提问。