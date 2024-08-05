全球市场迎来“黑色星期一” 日股熔断跌入熊市

美国最新就业与经济数据疲软，叠加日元飙升与中东地缘政治局势紧张，全球股、汇、金、债等多个市场的行情大幅波动，加密货币惨遭抛售。

首当其冲的是股市。延续了上周的跌势，全球股市抛售在本周加剧。日股在星期一（8月5日）一度触发熔断机制并最终跌入熊市，最终收跌12.4％，创下自1987年华尔街黑色星期一崩盘以来的最大单日跌幅。在亚太其他市场，台湾更是创下历史最大单日跌幅，达8.35％。新加坡、悉尼、韩国市场分别下跌4.07%、3.7％和8.77％。

美国股市在新加坡时间星期一晚上开盘重挫，科技股首当其冲，纳斯达克指数崩跌超过1000点，达6.34％；标普500下挫195.42点或3.65％，道琼斯工业指数跌681点或1.71％。巴菲特减持苹果加重了美股承受的抛压。

美国国债收益率也下跌，两年期国债收益率一度跌至3.726%，比上星期五（2日）的3.871%下滑了 14.5个基点；10年期国债一度跌至3.676%，比上星期五的3.795%下滑了11.9个基点。

信息服务公司Fitch Solutions的研究单位BMI在一份报告中指出，此前美国公布的就业报告显示，7月新增非农业就业人口仅11万4000人，远低于市场预期，此时货币政策仍未放松，引发市场对经济衰退的担忧；中东的地缘政治风险进一步上升，加剧了投资者的紧张情绪；此外，日本央行的鹰派举措导致日元套利交易平仓扩大，这也给风险资产增加了下行压力。

更多波动将至 投资者要做好准备

华侨银行投资策略常务董事华素梅农（Vasu Menon）提醒说，距离下一次美联储会议还有六周时间，距离美国大选也仅剩三个月，届时会有大量经济数据出炉，投资者须做好迎接更多波动的准备。他建议投资者在市场回调时逐步增加投资，并避免集中投资，将敞口扩大到非科技股的板块。

在全球股市大跌之际，全球债市也同样经历巨大波动。

根据彭博社周一报道，亚洲投资级美元债券利差至少扩大10个基点，创22个月来最大升幅。亚洲投资级美元债券是指信用评级较高且以美元计价的亚洲债券，利差是这些债券与基准债券之间的收益率差。利差扩大意味投资者的风险感知增加，要求更高的收益率来补偿额外风险，促使借贷成本上升。

另一方面，日本10年期基准债券收益率也下跌17个基点至0.785％，达到4月份以来最低水平。日本五年和七年期国债收益率也同样下跌。债券收益率与价格成反比关系，当债券更受欢迎，价格会上涨，收益率会下跌。在市场波动或不确定性增加的情况下，国债收益率下跌意味着投资者寻求更安全的投资。

汇市方面，美元显著走软。周一，美元兑日元汇率跌至1美元兑142日元左右，一天跌幅超过3%。美元兑人民币汇率则跌至1美元兑7.12人民币。新元兑令吉跌至1新元兑3.35令吉左右，一天跌幅超过1%。

黄金短时间很难“独善其身”

金市方面，黄金价格在周一先是大幅下跌，但市场评估了股市的严重抛售和中东紧张局势后反弹。截至周一下午6时，报每安士2424.92美元。

黄金是今年表现最好的大宗商品之一，年初至今涨幅达18％。其上涨得益于各地央行买盘、亚洲消费者需求以及近期对美国联邦储备局降息预期的推动。

老虎证券市场策略师黄佳仁在与《联合早报》的采访中指出，在金融和地缘政治紧张时期，黄金通常会受到避险需求的支持，但如果风险资产的抛售非常显著或突然，黄金在短时间中很难“独善其身”。不过，长期来看，黄金仍是一个稳健的投资选择，能够有效对冲市场波动带来的风险。

比特币和以太坊双双大跌

加密货币也延续上周跌势，比特币在星期一（8月5日）的交易中下跌逾14％，作为仅次于比特币的全球市值第二大加密货币，以太坊价格更是在24小时内跌超20％。截至周一晚上9时，比特币跌破5万美元，报4万9954美元（约6万5900新元），以太坊则回升至2231美元，一天跌幅收窄至17%。

今年3月，比特币价格一路冲至创纪录的7万3798美元后，便不断遭受冲击。在政治层面，支持加密货币的美国共和党总统候选人特朗普和民主党对手哈里斯在总统竞选中针锋相对。美国政府近期可能出售扣押的比特币，以及通过破产程序退还给债权人的代币，这或导致供应过剩风险，成为悬在加密货币市场上的一柄“达摩克利斯之剑”。