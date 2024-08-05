6月零售销售指数同比跌0.6% 不如市场预期

新加坡零售业转弱，6月份整体零售销售指数同比下跌0.6%，不如市场预期。

新加坡统计局星期一（8月5日）发布最新的零售销售指数显示，6月份零售销售同比减少0.6%，逆转5月份的2.2%涨幅；经季节性调整后，环比下降3.7%。若不包括汽车销售，整体零售销售同比滑落3.1%，经季节性调整后环比下滑2.9%。

彭博社早前进行的经济师调查预测整体零售销售指数会同比上升3.8%，经季节性调整后环比下滑0.6%。

总零售销售额预计达到38亿元，其中网络零售销售占12.1%。高于前一个月的11.6%。

若不包括汽车销售，总零售销售额约33亿元，其中14.1%是网络销售。

许多本地消费者通过互联网购买电脑和通讯设备，占网络销售的49%。家具与家用器材和超市与霸级超市，分别占网络销售的32.7%和12.5%。

在14个领域中，有九个出现同比跌幅。其中光学商品与书籍下降12.5%，原因是书籍销售下跌。服饰与鞋类以及迷你超市与便利商店，分别下滑10.1%和7.1%。汽车以及食品与酒精饮料则分别上升19.5%和5.3%。

汽车销售涨势坚挺

汽车销售的涨势保持坚挺，星展银行经济师蔡汉廷说：“汽车销售仍是主要的支撑力，在今年6月同比增长19.5%，连续三个月取得双位数涨幅，与今年5月的涨幅相同。”

餐饮服务销售则延续涨势，在6月份同比上升1.8%，但低于5月份的3%涨幅。经季节性调整，餐饮服务销售环比跌3.2%。

餐饮服务总销售额预计为9亿5500万元，其中24%是网络销售，略高于5月份的23.9%。

游客人数增速放缓 更多国人出境消费影响零售业

大华银行副经济师许俊杰说，新加坡游客人数的复苏步伐放缓，影响了零售业的表现。许多中国游客选择在国内旅行而不是出国。此外，新加坡的物价高于其他亚细安经济体，再加上新元走强，也使一些游客望而却步。

更多本地人出国旅游而减少在新加坡的消费， 也是让零售业趋软的原因之一。

他还说，接下来举行的大型活动如体育赛事、演唱会，以及会展旅游活动，包括在9月举行的世界一级方程式赛车（F1）新加坡大奖赛，预计能为零售销售提供支撑。政府发放的消费税券和生活费特别补助（Cost-of-Living Special Payment）也有助于提振零售业。

华侨银行首席经济师林秀心预测，今年全年的零售销售将会扩张2%至3%，符合国内生产总值增长预测。