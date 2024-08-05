担忧美国经济陷衰退 亚太股市全线崩盘海指重挫4.07%

市场担心美国经济陷入衰退，加上利差交易平仓，星期一（8月5日）的亚太股市陷入恐慌性抛售而全线重挫。新加坡海峡时报指数闭市下跌4.07%或137.78点，收报3243.67点。

美国7月份的新增工作数量仅11万4000个，前两个月的新增工作数据也被调低，致使美国失业率连攀四个月至4.3%。

美国联邦储备局在7月的议息会议后宣布不减息，使到市场开始怀疑美联储的举措落后于形势，以及对美国经济能软着陆看法过于乐观。

星期一的亚太股市不仅承接美国股市上个星期五（2日）的跌势，跌势还十分迅猛。日本和韩国股市更一度跌停板。

日本股市领跌亚太股市，全天下挫12.4%；韩国股市下滑8.77%，台湾股市下跌8.35%，澳大利亚股市滑落3.81%。深圳股市跌2.08%，上海和香港则分别退低1.54%和1.46%。

辉立证券首席股票经纪谭莹莹接受《联合早报》访问时说，日本股市受到上周加息的影响，使到之前进行利差交易的投资者必须平仓。

她说：“由于操作利差的多数是机构投资者或大户，因此，当日本升息至0.25%便造成市场出现大抛售，市场由于无法一下子承接这么大的卖盘而受挫。”

分析师：能否守住50天平均线成关键

全球股市大震荡，本地股市无法幸免，谭莹莹认为，关键在于50天的平均线是否能守得住。此外，由于股市跌幅大，市场需要时间盘整，加上美国总统选举局势不明朗，给市场增添风险，总体的盘整预计要到9月才能告一段落。

虽然市场对减息有共识，但IG亚洲市场策略师叶俊荣受访时指出，唯有采取有分寸和可预测的步骤，降息对市场才有利。反之，如果是因为要避开硬着陆而采取激进降息，是不会受到市场欢迎的。

叶俊荣说：“目前，似乎有一种呼声认为，我们可能会面临更激进的降息，这表明经济状况远比许多人预期的要弱，这可能促使人们对增长风险更为谨慎。”

本地股市全天的交易量达19亿股，交易额28亿8000万元。上升股181只，下跌股571只。

除了三只海指成份股闭市上扬以外，其他27只成份股均下跌。

三只逆势上涨的股票是怡和控股（JMH）上扬2.18%至35.20美元，香港置地（Hongkong Land）上升1.56%至3.26美元，新加坡交易所（SGX）起0.31%至9.80元。

其他成份股的跌幅介于1.34%至8%。扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）跌幅最大，收报2.30元；海庭（Seatrium）跌幅最小，收报1.47元。

本地三银行股 跌幅均超过5%

三只银行股的跌幅都超过5%。星展集团跌5.78%至33.27元，大华银行下滑5.5%至30.08元，华侨银行下挫5.27%至14.02元。

个股消息方面，在观察名单中的明光集团（Beng Kuang Group）发布的最新业绩显示，今年上半年的净利达857万元，扭转去年同期的85万元亏损，每股盈利4.3分，去年同期的每股亏损是0.43分。公司股价闭市下跌2.04%至0.24元。

CSE环球（CSE Global）宣布今年第二季获得总值2亿零440万元的新合同，比第一季的1亿8620万元增长9.8%。这使到公司今年上半年的订单总值达到6亿9230万元，比去年同期高32.7%。新合同预计不会对本财年的每股有形净资产或每股盈利产生重大影响。公司股价闭市下挫6.45%至0.435元。

胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）说，受托人汇丰机构信托服务已确定，并与 “优先人选 ”签署了意向书，打算推荐他们担任信托新内部管理人的董事和高级管理人员。同时，信托也正为新的内部经理人申请资本市场服务执照。信托闭市下跌1.49%至0.33元。